Rantasalmen golfkenttä aukeaa keskiviikkona – väylillä vihertää jo

Rantasalmen golfkenttä avautuu keskiviikkona 19. huhtikuuta kello 12.

– Kevät on ollut vaihteleva kentän sulamisen suhteen, on ollut sopivasti aurinkoista ja vesisadetta, joten Rantasalmella pääsee nyt pelaamaan golfia kesägriineillä, sanoo Rantasalmi Golf ry:n toiminnanjohtaja Eero Sistonen.

Hänen mukaansa kenttä on selvinnyt kohtuullisen hyvin vaihtelevassa talvessa, ja väylillä sekä griineillä nurmi vihertää jo.

Rantasalmi Golf viettää kuluvana vuonna 30-vuotisjuhlavuottaan, ja kauden avaus ensimmäisten joukossa Itä-Suomessa on jo muodostunut perinteeksi.

– Juhlavuosi näkyy kentällä heinäkuun alussa pelattavan juhlakilpailun muodossa sekä monipuolisen toiminnan kautta. Rantasalmi golfin väki on myös iloinen siitä, että oma juhlavuosi ajoittuu Suomi 100-vuoden kanssa samaan aikaan.

Sistosen mukaan kuluvan kauden odotetaan olevan vilkas ja uusia lajin kokeilijoita houkutellaan kentälle monenlaisin tavoin.

– Naisgolf on Suomen laajuisesti valittu yhdeksi painopistealueeksi, ja Rantasalmi Golf osallistuu omalta osaltaan hankkeeseen. Kannustamme naisia aloittamaan lajin ja tutustumisia järjestämme pitkin kesää, mutta etenkin valtakunnallisen golfviikon aikana. Myös naisten oma kisa on suunnitelmissa heinäkuussa.