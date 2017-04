Pekka Piispan konserni laajentaa

Juvalainen kone- ja autoalan yrittäjä Pekka Piispa laajentaa toimintaansa.

Piispan johtama Etukone Oy aloittaa Mikkelissä Fiatin henkilöautojen ja tavara-autojen myynnin.

Etukone ja FCA Finland Oy ovat solmineet Mikkelin aluetta koskevan jälleenmyyntisopimuksen.

Se kattaa Fiat- ja Fiat Professional -merkkien myynnin ja huollon Mikkelissä, ja toiminta käynnistyy kevään 2017 aikana.

Piispa kertoo, että Etukone käyttää automyyntitoiminnoissaan markkinointinimeä Autoarina, ja sen toimipaikka sijoittuu Etukoneen tiloihin Mikkelin Arinakadulla.

Pekka Piispa on Etukoneen pääomistaja, ja lisäksi hän on Ajanvaunu Oy:n toimitusjohtaja pääomistaja.

Yritys myy autoja Mikkelissä ja Savonlinnassa. Mikkelin edustuksen kuuluvat Skoda, Mitsubishi ja Suzuki, ja Savonlinnassa myydään Hyundaita ja Isuzua.

Piispan mukaan konekaupan markkinat ovat selvästi piristymään päin, ja myös autokaupan myynti on hyvällä mallilla.

Lue lisää 20.4. Juvan Lehdestä.