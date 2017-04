Tarua vai totta puoluekartasta?

Uusi kunnanvaltuutettu Ano Turtiainen kirjoitti Suomen puoluekarttaa ja vähän muutakin uusiksi Juvan Lehdessä 12.4. Perinteisesti vasemmistoon meillä luetaan vain Vasemmistoliitto ja SDP, joilla on nykyisessä eduskunnassa yhteensä alle neljännes paikoista eli 47 kansanedustajaa.

Turtiainen lukee sen sijaan vasemmistolaisiin mukaan myös vihreät ja muiden puolueiden eliitin. Ketähän tuohon eliittiin lasketaan ja mitä Turtiaisen leimasta tykätään?

Kehitystyöyhteistyömäärärahat ovat meillä päinvastoin laskeneet viime vuosina, vaikka Ano Turtiainen väittää muuta. Ulkoministeriön tilastojen mukaan kehitysyhteistyöhön käytettiin esimerkiksi vuonna 2015 0,55 prosenttia bruttokansantulosta ja tänä vuonna lukema on 0,4 prosenttia. Suomi on kuitenkin kauan sitten sitoutunut nostamaan määrärahan 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta.

Ammattiliitot eivät saa Suomessa valtiontukea toisin kuin Turtiainen kirjoittaa. Jos hän haluaa, että ammattiliittojen jäsenten jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuus poistettaisiin, pitää muistaa, että myös yritysten jäsenmaksut omille työnantajaliitoilleen ovat meillä verovähennyskelpoisia.

Olisi hyvä, että uusille kunnanvaltuutetuille opetetaan perusasioita. Muuten ei voi astua johtoon.

Jarmo Häkkinen

VTM, juvalaissyntyinen

eläkeläinen

Helsinki