Juhlavuoden taimia jaetaan lauantaina – jaossa 575 rauduskoivua

Juvan kunta jakaa juhlavuoden 2017 kunniaksi 575 kappaletta rauduskoivun taimia tulevana lauantaina 29.4.2017 kello yhdestätoista neljääntoista Sampolan laavukylässä.

Tuona aikana taimien hakijoita kahvittaa Juvan Reuma ja Tules ry.

Juhlavuodesta halutaan jättää jotain pysyvämpää ja tällä kertaa se tapahtuu puun taimien muodossa.

– Vuonna 2015 pidetyissä kuulemistilaisuuksissa ehdotettiin taimien jakamista. Idea on siis saatu suoraan kuntalaisilta, kertoo kulttuurisihteeri Laura Partamies.



Jokainen halukas saa tulla noutamaan taimen muistoksi Juvan 575 juhlavuodesta.

Rauduskoivu on Suomen kansallispuu, joka viihtyy runsasravinteiselle kasvupaikalla.

Vaikka taimen noutaa lauantaina, se kannattaa vielä pitää varjoisessa paikassa ja odottaa hieman otollisempaa istutusajankohtaa.

– Tapahtumapäivämäärää lukkoon lyödessä emme osanneet ollenkaan arvata, että maa olisi vielä näin roudassa. Viime vuonna tähän aikaan kevät oli täydessä kukoistuksessaan ja yleensä koivu puhkeaa lehteen jo toukokuun alussa, muistelee Partamies.



Juvan kunta istutti rauduskoivun taimia Suomi 100 -itsenäistymisen ja juvalaisten sotaveteraanien muistolle Hildurin pihapiiriin jo perjantaina 28. huhtikuuta. Samalle puistoalueelle istutetaan myöhemmin myös Suomi 100 – kuusia. Rauduskoivun taimet on tilattu metsänhoitoyhdistyksen kautta.