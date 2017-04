Narsismia ja Napoleon-syndroomaa

Olen jo aiemmin kertonut seitsemää kymppiä lähestyvien ukkojen mieltä riivaavista ongelmista. Joku kertoo pahoittavan mielensä nykyajan vouhotuksista, minua ne alkavat kyrsiä. Mielensä pahoittamisen jätän mielihyvin Tuomas Kyrön yksinoikeudeksi.

Monet vouhkaamiset ovat onneksi muoti-ilmiöitä. Ne kulkevat ylös ja alas kuin sinikäyrä. Elävät hetken ja kuolevat pois.

Juuri tällä hetkellä käyrän huipulla ovat narsismi ja populismi ja nehän kyrsivät. Onneksi huipulla oleminen on siis ohimenevää ja populismin alamäestä on jo Hollannin ja Suomen vaaleissa tuomion kellot soineet, mutta narsismi porskuttaa vielä aallon harjalla.

Narsismiahan on kahta lajia; sitä tervettä, vahvaa itsetuntoa ja sitä epätervettä itserakkautta, yletöntä huomionkipeyttä, ihailun kaipuuta ja kyvyttömyyttä huomioida kanssaihmisiä.

Takavuosina merimiehet tunnistettiin tatuoinneistaan, vaan eiväthän he olleet narsisteja, sen sijaan nykyisin tatuointeja käytettään pelkästään huomion herättämiseksi. Tatska siellä, toinen täällä on ihan ok, mutta sitä en ymmärrä, miksi koko iho pitää peittää mitä ihmeellisimmillä kuvilla.

Sekin menee yli ymmärryksen, että naamavärkki pitää rei’ittää kuin haulikolla ammutuksi ja täyttää reiät omituisilla helyillä. Nenään ripustetut renkaat tuovat aina mieleeni sarjakuvien vihaa puhkuvat sonnit nenärenkaineen.

Myös se menee yli hilseen, että jatkuvasti riittää narsisteja, jotka ovat valmiita tekemään itsensä naurun alaisiksi tositelevision hömppäohjelmissa. Kyllä huomionkipeydessäkin pitäisi olla joku tolkku. Toisaalta, kaipa se on jokaisen oma asia, jos haluaa esiintyä kaiken kansan pellenä.

En tiedä, onko narsismia, Napoleon-syndroomaa vai mitä, kun joillakin virkamiehillä on suunnaton hinku jättää sormenjälkensä historiankirjoihin. Historian harmaan veran alle on unohtunut taannoinen hajajätevesiasetus (vain virkamies onnistuu kehittelemään tuollaisen sanahirviön) sekoilu.

Hätäisimmät kiinteistöjen omistajat maksoivat mansikoita hankkiessaan turhanpäiten ylihinnoiteltuja ja ylihienoja puhdistimia olemattomille jätevesille moraalittomilta kauppiailta. Asetuksen ylipapitar sai sekoilusta palkkioksi valtioneuvoston kanslian valtiosihteerin pestin ja sen varjolla vapautuksen kansanedustajuudesta.



Vuosien takaa muistuu mieleen Elviiran, vai mikä tämä elintarvikevirasto onkaan, niuhotus kun se tarrasi Valion niskavilloihin. Valio oli kehitellyt rasvakammon vastaiskuksi Voimariinin, rypsiöljystä ja voista valmistetun kevytlevitteen, napakka ja kuvaava nimi levitteelle.

Vaan sehän oli kuin herne Elviiran nenään: EI passannut, että voi esiintyi moisen mössön nimessä ja Valio joutui perääntymään. Piti uudet ristiäiset ja markkinoille tuli Oivariini. Se kelpasi Elviiralle. Itse olen kyllä sitä mieltä, että oiva- nimen käytössä omakehu haisee liikaa, ainakin jos sen rinnastaa toiseen Elviiran päätökseen.

Suomessa on iät ajat säilötty ja myyty suolakurkkuja. Jossakin vaiheessa niitä alettiin myydä herkkukurkkuina ja sehän ei käynyt Elviiran pirtaan. Eihän herkku- sanaa passaa käyttää niin arkisessa tuotteessa ja taas tehtailija joutui konttaamaan hattu kourassa Elviiran juttusille. Elviira hyrisi tyytyväisyyttään, kun kurkuille pidettiin uudet ristiäiset ja maustekurkku näki päivänvalon.

Sitä minä olen pohtinut pitkään, että monenkohan joulun kinkut lihatehtaan on pitänyt luvata Elviiralle liikelahjoina, että saunapalvin nimellä saa kaupata tuotetta, joka ei ole saunaa eikä palvausta nähnytkään.

Kari Kääriäinen

Kirjoittaja on Varkaudessa asuva juvalaislähtöinen vaikuttaja.