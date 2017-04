Koululaiset ja eläkeläiset laulavat yhdessä Kukkokoululla

Veikeä konsertti on Kukkokoululla torstai-iltana 4. toukokuuta. Nuoruus ja kokemus kohtaavat.

Kun Kukkokoulun kuoro ja Eläkeläiskuoro harjoittelevat saman katon alla, tosin eri aikoina, viime syksynä syntyi ajatus yhteiskonsertista.

Niinpä kuorot esittävät sekä omia että yhteisiä lauluja. Myös koulun bändi on säestystehtävissä.

Eläkeläiskuoron johtaja Olli Kossila muistelee, että tällaista sukupolvien yli ulottuvaa yhteisesiintymistä ei vielä ole ollut.

Kun molemmille kuoroille koittaa pian kesäloma, kevään ja juhlavuoden kunniaksi on sopiva konserttihetki.

Piia Hyppönen kertoo, että kuorot ovat harjoitelleet yhdessä kaksi kertaa, ja ensi viikolla on vielä ainakin yhdet harjoitukset.

Kukkokoulun kuoro laulaa mm. M.A.Nummisen kappaleita.

Yhteisiä lauluja senioreiden kanssa on kaikkiaan neljä, joista yksi on tietenkin Sininen ja valkoinen.

Eläkeläiskuoron ohjelmassa on mm. kaksi tangoa ja valssi. Kalevi Ruotsalainen lausuu runon.

Kukkokoululaiset esittävät omia ajatuksiaan vanhuudesta.

Konsertti 4.5. klo 18 Kukkokoulun salissa, pieni pääsymaksu.