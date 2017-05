Muistikuvia Kaislajärveltä

Kaislajärven leirikeskus myydään. Kunnan näkökulmasta se on ymmärrettävää, kun leirikeskuksen hyötykäyttö on lähes olematonta. Siihenkin on monta syytä ja selitystä paljon mikäli vertaa tilanteita vaikkapa 1960–1980 luvuille.

Vierailin lukuisat kerrat Kaislajärven koululla monin eväin ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Vaikka opetustarkoituksessa koulu näytti jo hiipumisen merkkejä, kyllä aktiivinen Raittiusseura Kuokka piti koulun puolia sinnikkäästi.

Kunnan vapaa-aikatoimen tehtävissä sain kokouskutsuja suunnittelemaan valistustilaisuuksia, opastamaan näytelmäharjoituksia, pitämään elokuvailtoja, avustamaan urheilukilpailuissa, juontamaan kesätapahtumia jne.

Koskaan ei tarvinnut ovelta kääntyä kotiin kun kylänväkeä saapui aina mukaan. Nyt voitaneen sanoa, että paluuta entiseen ei enää ole, kylän aktivisteistakin on jo puutetta.

Kunnan vapaa-aikatoimi viritteli omaa osuuttaan järjestämällä kesäleirejä, uimakouluja, Huttulan leirintä-alueelta siirrettiin valmiiksi sähköistetyt mökit leirimajoittumiseen, rakennettiin pihapiiriin toimivampi kokoontumistila, remontoitiin koulukiinteistöäkin toimivammaksi.

Raittiuspiirin ja Rs. Kuokan yhteistoiminta oli kiinteää. Lukuisia kertoja olimme koolla avustamassa paikallista järjestöä, raittius- ja hartaus tilaisuuksissakin joskus.

Muutaman kerran soiteltiin triolla, viulu, hanuri ja urkuharmooni. Täydestä meni, ja yleisömme lauloi mukana.

Entäpä Heretinharjun laulujuhlat? Ilman koulukiinteistöä sellaista tapahtumien sarjaa tuskin olisi voitu aikaansaada, elleivät kuokkalaiset olisivat olleet ”mielettömän” aktiivisia uurastajia ja talkoohenkisiä. Vielä löytyi voimia valaistun hiihtoladunkin aikaansaamiseen.



Miten tähän tilanteeseen on tultu? Ehkä todellisin syy on se, että kyläseudun väki on vähentynyt melkoisesti. Talkoolaisia on siis harvassa. Kunnan vapaa-aikatoimella on muita juttujaan.

Kaislajärven ylläpitoon ei ole enää riittävästi kiinnostusta. Kuka nyt Kaislajärvelle saakka lähtee, kun muodolliset ”hauskiksetkin” voi järjestää vaikkapa kirkonkylässä ja vetäytyä yöksi kotiin.

Tuskin leirillä olleet osaavat edes telttaa pystyttää ja nukkua makuupusseissa. Räiskäleitä tai makkaraa ei paisteta enää nuotiolla, eikä osata laulaa ”Meil´ on metsässä nuotiopiiri” tai kuunnella iltatarinoita. Uiminenkin järven rannassa saa jäädä kun on uimahalli.

Metsäretkeilyyn ei ole tarvetta, kun saa olla hippasilla pihojen viheriöllä ja piilosilla nurkkia kierrellen. Onko se edes ”hauskista”? Voihan se olla, kun vertailukohtaa ei ole.

Vielä on runsaasti niitä, joiden muistissa ovat leiripäivät ja -viikot Kaislajärvellä. Niitä järjesti muutkin kuin kunnan vapaa-aikatoimi.

Parin tunnin patikointiretki Kaislajärven leirikeskuksesta Heretinharjulle ja takaisin saattaisi vielä virkistää ja palauttaa mukavia muistoja. Siellä järjestettävä yhteislaulutuokio muisteluksineen ei hullumpi ajatus olisi. Jotain tartteis joidenkin tehdä, ei sekään aivan itsestään onnistu.

Antti Kilkki

Kirjoittaja on Juvan entinen nuorisosihteeri ja nykyinen kirjoittaja ja kuvaaja.