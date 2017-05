Essoten talous pysyy arviossa

Ensimmäisen vuosineljänneksen talousseurannan mukaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essoten) talous toteutuu talousarvion mukaisesti. Kuntayhtymä varautuu kuitenkin vahvistamaan talouttaan, jotta se voi saada aikaan organisaatioiden yhdistymisestä tulevia hyötyjä ja vastata menojen ylitysuhkiin.

Talousseurannan ensimmäisen vuosineljänneksen tulos on 6,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Suurin selitys on se, että palvelujen hankinnasta aiheutuneet menot eivät ole kirjautuneet täysimääräisesti.

– Tulojen ja menojen arvioidaan hieman kasvaneen. Ne asettuvat 360 miljoonan euron tasoon. Koska talousarvio on tehty 3,3 miljoonaan euroa alijäämäiseksi, alijäämän kurominen umpeen vaatii tarkkaa taloudenpitoa ja säästötoimia. Se tarkoittaa toimintatapojen uudistamista, yhdistymishyötyjen aikaansaamista, tuottavuuden parantamista ja palveluprosessien läpikäyntiä, kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen kertoo.

Tuottavuutta parantavat toimet aloitettiin jo sairaanhoitopiirin aikana. Sijoitus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viimeisimmässä tuottavuusseurannassa (DRG-tuottavuus) parani vuoden 2014 toisesta sijasta.

Mikkelin keskussairaala jakaa kärkisijan vuoden 2015 seurannassa Joensuun ja Päijät-Hämeen kanssa. Tuottavuusohjelma on viime vuosina sisältänyt muun muassa vuodeosastojen vähentämistä, sijaisuuksien käytön tarkempaa harkintaa ja toiminnan monenlaista tehostamista.

– Keskussairaalamme suorituskyky oli 2015 maan parasta tasoa. Se on hyvä tulos maassa, jonka terveydenhuolto on kokonaisuudessaankin tehokasta tehtyihin panostuksiin nähden. Tästä on syytä antaa kaikki tunnustus sairaanhoitopiirin henkilöstölle. Vaativana tehtävänä on, että kuntayhtymä pystyy pitämään sijoituksensa vertailussa, Kortelainen toteaa.

Menojen kasvupaineita on erityisesti kuntayhtymän palvelujen suurimmilla vastuualueilla: terveyspalveluissa, vanhus- ja vammaispalveluissa sekä yleisellä tasolla henkilöstömenoissa.

Talousarvion mukaan kuntayhtymä käyttää kansalaisten terveyspalveluihin noin 155 miljoonaa euroa ja vanhus- ja vammaispalveluihin noin 112 miljoonaa. Mielenterveys- ja päihdepalveluihin kuluu noin 32 miljoonaa, kuntoutuspalveluihin 20 miljoonaa sekä perhe- ja sosiaalipalveluihin 33,6 miljoonaa. Pääosa rahoituksesta tulee kuntaosuuksista, noin 304 miljoonaa euroa.