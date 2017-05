Oma lukio testattiin taas hyväksi kouluksi

Juvan lukiosta kuuluu hyviä uutisia. Ensi syksynä Juvalla on starttaamassa kaksi uutta luokkaa, sillä lukioon haki yhteishaussa peräti 36 opiskelijaa.

Määrä on Juvan mittasuhteissa todella hyvä. Kuten rehtori Kari Leskinen toteaa Juvan Lehdessä, on hienoa, että nuoret arvostavat oman paikkakunnan lukiota. Asia on juuri näin.

Hänen mukaansa hyvä henki, oppilaiden tukeminen, sopivan kokoiset opetusryhmät, laadukas opetus ja lukioteatteri ovat Juvan lukion vahvuuksia.

On arvo sinänsä, että Juvan kokoisessa pienehkössä kunnassa toimii täysimittainen ja laadukas lukio. Se on ilman muuta vahvuustekijä, kun ihmiset arvottavat Juvan hyvyyttä ja tekevät esimerkiksi muuttopäätöksiä.

Lapsiperheiden kannalta on erinomaista, että Juvalla pystyy suorittamaan sekä peruskoulun että toisen asteen lukion turvallisessa ja tutussa ympäristössä.

Omasta lukiosta kannattaa pitää kiinni kynsin ja hampain, ja sen toimintaa kannattaa kehittää, jotta se pysyy vastakin vetovoimaisena opinahjona.

Kaiketi Juvan lukiossa on monin tavoin onnistuttu, koska hakijamäärät ovat pysyneet vuodesta toiseen hyvinä.