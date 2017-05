Työnhaussa työnantajien tulee olla aktiivisia

Lumet sulavat, katupöly saapuu ja linnut laulavat. Se tarkoittaa sitä, että myöhäisimmätkin työvoimatarpeiset työllistäjät käynnistävät kesätyöhakuaan. Suuri osa onnekkaista työnhakijoista on saanut jo kesätyön tai tietävät pääsevänsä ennestään tuttuun hommaan. Muilla on edessä rankka, stressaava ja paikoin toivoton kilpailu.

Netti onkin pullollaan vinkkejä, kuinka menestyä työnhaussa ja kirjoittaa hyvä ansioluettelo. Sen sijaan työnantajien vastuista ja velvollisuuksista työnhaussa puhutaan huomattavasti vähemmän. Se on kummallista, sillä heilläkin on yhtälailla paljon pelissä. Työnhakija haluaa hyvän työpaikan, työnantaja hyvän työntekijän.

Työvoimatoimistot painottavat, että työnhakijan tulee olla aktiivinen ja kiinnostunut kulloisestakin haettavasta työtehtävästä. Usein jopa neuvotaan, että sähköpostissa tai puhelussa kannattaa osoittaa mielenkiintonsa ja kysellä työhön liittyvistä asioista.

Moni työnantaja kuitenkin unohtaa, että heiltäkin odotetaan aktiivisuutta. Ystäväpiirini laajat henkilökohtaiset kokemukset osoittavat, että kysymyksiin harvemmin saa vastauksia: jos tiedusteluihin edes viitsitään vastata, ovat vastaukset liian usein lyhyitä, töksähteleviä ja jopa tylyjä.

Työnhakijan samanlaista käytöstä ei todellakaan katsottaisi sormien läpi, vaan kesätyöpaikkaa haikaileva nuori jäisi puille paljaille.

Liian moni yritys unohtaa, että heillä on työnhakijoiden tavoin imago pelissä. Ja tuon julkisuuskuvan luulisi olevan heille näin some-aikana entistä tärkeämpi. Epäaktiivinen työnantaja antaa itsestään huonon, jopa epäammattimaisen kuvan – eikä kuvan todenperäisyydellä ole oikeastaan edes väliä.

Nykyajan puskaradio on 24 tuntia vuorokaudessa toimiva pikaviestinpalvelu, ja niinpä yrityksen tahrainen maine liikkuu nopeasti ja pitkälle. Seuraukset voivat olla kauaskantoiset.

Kesätyönhakijoiden määrä voi pahimmillaan romahtaa vuotta myöhemmin tai ainakin parhaimmisto jättää hakematta huonomaineiseen työpaikkaan. Työnantajalle tämä olisi katastrofi, sillä hyvä ja motivoitunut työntekijä voi parantaa yrityksen tulosta ja ilmapiiriä. Huonot duunarit voivat puolestaan aiheuttaa vahinkoa.

Vaikka ajat ovatkin taloudellisesti kovat, eivät työnhakijat ole karjaa. He kilpailuttavat työpaikkoja aivan samoin kuin yritykset työnhakijoita. Tässä kilpailussa ennakkotiedot ovat hyvin tärkeitä, jos parempaa tietoa ei ole saatavissa.

Yritysten onneksi maine on kuitenkin helppo palauttaa: pitää vain ottaa itseään niskasta kiinni ja raivata kiireen keskeltä aikaa työnhakijoiden kysymyksiin ja tiedusteluihin. Positiivinen työhakutilanne hyödyttää kaikkia osapuolia.

Työnantajaa kehutaan turuilla ja toreilla riippumatta siitä, tuliko työpaikkaa vai ei. Työnhakija puolestaan saa positiivisen, uskoa työnhakuun palauttavan kokemuksen, joka heijastunee myöhempiin hakuihin.

Minä olin onnekas, sillä Juvan Lehti oli erinomainen osoitus hyvin hoidetusta työnhausta työnantajan puolelta. Kaikista palkkaajista ei voi ikävä kyllä sanoa samaa.

Jesse Kuparinen

Kirjoittaja opiskelee journalistiikkaa Jyväskylän yliopistossa ja tulee Juvan Lehteen kesätoimittajaksi.