Pikkirilli avaa verkkokaupan

Erilaisten piha- ja puutarhatuotteiden myyntiin ja maahantuontiin erikoistunut Pikkirilli laajentaa lähiaikoina toimintaansa avaamalla verkkokaupan.

Myös maahantuontipuolta kehitetään ja uusia tuotteita otetaan yrittäjä Petri Happosen mukaan valikoimiin.

Verkkokaupan perustamista on kypsytelty Happosen mukaan jo jonkin aikaa.

Toimivan verkkokaupan pyörittäminen ei tapahdu ”sormia napsauttamalla”. Erityisesti logistiikkaa on pihatuotteiden osalta mietittävä tarkkaan.

– Verkkokaupan valikoimaan on alkuvaiheessa otettu pienempiä ja kestävämpiä tuotteita. Uutena tuoteryhmänä alamme maahantuomaan saksalaisvalmisteisia mukeja, Happonen sanoo.

Verkkokauppa on avautuu kesäkuun alkupuolella.

Aluksi keskitytään Happosen mukaan kotimaan markkinoihin ja toiminnan haltuun ottamiseen.

– Ulkomaan markkinatkin ovat pohdinnassa, Happonen sanoo ja toteaa, että suomalaiset verkkokaupat voisivat ylipäätään tähdätä enemmänkin ulkomaille.

Lue lisää 4.5. Juvan Lehdestä tai näköislehdestä osoitteessa juvanlehti.fi.