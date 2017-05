Mieslaulajat laulavat äideille

Juvan Mieslaulajat alkoi harjoitella äitienpäiväkonsertin ohjelmaa tämän vuoden alussa. Konsertilla on jo pitkä perinne, mutta kuulijatkin uusiutuvat: nuoria äitejä nähdään aina yleisön joukossa.

Tämän vuoden esityksessä kuuluvat kotikunnan ja itsenäisen Suomen juhlavuoden teemat. Ohjelmaan on tietenkin sisällytetty myös äitien sydäntä koskettavia lauluja.

Konsertissa kuullaan muun muassa Kuoppamäen Sininen ja valkoinen, jokunen iloinen kevätlaulu ja K.Cydeniuksen sovittama Nuoruustango. Säestäjinä esiintyvät Pirjo Jolkkonen, viulu, ja Jyrki Immonen, piano. Kuoroa johtaa Pertti Laamanen.

Ohjelmassa on rovasti Markku Karilan puhe.

Konsertti seurakuntasalissa 14.5. klo 18