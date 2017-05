Toinen kalliomaalaus löytyi Sarkasvuorelta

Leppävirtalainen Anssi Toivanen retkeili Sarkasvuorella hiihtolomalla. Hänen silmiinsä sattui noin 20 metrin päässä aikaisemmasta löytöpaikasta hirvikuvio, jota kukaan ei aikaisemmin ollut havainnut. Se on noin 40–50 senttiä leveä, ja vartalon keskelle on piirretty ympyrä. Hirvi katsoo vasemmalle.

Löydös on lisätty muinaisjäännösrekisteriin, jossa on puolentoista sataa löytöpaikkaa.

– Pääsin katsomaan jyrkännettä kauempaa Sarkaslammen jäältä, ja kirkas kevätaurinko valaisi maalausalueen. Jos nyt löytämääni hirvenkuvaa katsotaan rannalta, niin se jää helposti huomaamatta, kun pitää tuijottaa lähes kohtisuoraa ylöspäin, Toivanen kertoo.

– En ollut etsimässä uusia maalauksia, vaan Uimasalon ympäristö kiinnosti sen vuoksi, että siellä on kaksi tunnettua maalausta ja kvartsilouhos lähekkäin.

