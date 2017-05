Tilkkutyön tekeminen vaatii huolellisuutta

Tilkkutyön tekeminen vie mennessään, ja ajantaju katoaa. Marjatta Seitsoselle käy usein niin.

Onneksi aviomies Matti on ymmärtäväinen, vaikka tarvikkeita ajelehtii välillä keittiön pöydälläkin.

Seitsolat pitivät aikaisemmin askartelu- ja posliinikauppaa Mikkelissä. Silloin käsityöt olivat elämäntapa.

Marjatta piti kursseja ja maalasi mm. posliinitöitä, jopa kokonaisia kahviastioita. Matti oli kesäisin torilla myymässä 1990-luvulla. Nyt eläkkeellä voi valita, mitä tekee ja milloin tekee.

Ensimmäinen koulutus oli konepiirtäjäksi. Pukuompelijan koulutus antoi valmiudet pehmeiden materiaalien käsittelyyn.

Sistonen muistelee tehneensä käsitöitä pikkutytöstä lähtien. Posliininmaalaus veti puoleensa, ja hän on opettanut sitä vuodesta 1978 lähtien.

Tällä hetkellä pehmeät materiaalit ovat Sistoselle mieluisimpia. Tilkuista syntyy seinävaatteita, kasseja, asuja, tyynynpäällisiä, ihan mitä tahansa..

– Ensin tarvitsen idean, millaista materiaalia ja värejä käytän, mihin tarkoitukseen ja kenelle työ tulee. Sitten valitsen materiaalit. Niitä on saatavilla mm. messuilta ja tilkkutapahtumista. Itsekin olen tehnyt tilkkuja ja värjännyt niitä.

Kotona on jatkuvasti töitä ”vaiheessa”. Valmiita töitä on mennyt lahjoituksina tai myyntiin.

– Hyvä jälki syntyy, kun leikkaa tilkut suoraan ja ompelee tarkkaan. Aloittelijan kannattaa mennä kansalaisopiston ryhmään, sillä tavoin voi välttää yritykseen ja erehdykseen kuluva aika.

Tilkkutyöt voivat olla yhdistävä tekijä. Yhdessä kootulla työllä on oma merkityksensä kuten Seitsosen saamalla Lohtupeitolla.

Monipuolisesta tuotannosta kirjaston näyttelyssä toukokuun ajan on mukana myös pisanka-munia, posliinitekniikalla maalattuja pienoismuotokuvia, hopeasavikoruja, Swarovskin kristallia ja muinaisketjuja.