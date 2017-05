Vaikuttajat-teema ilmestyy jälleen – lue torstain Juvan Lehdestä!

Jokavuotinen Vaikuttajat-teema tehdään Juvan lukion ja Juvan yläkoulun oppilaskuntien hallitusten voimin yhteistyössä Juvan Lehden kanssa.

Alkunsa se sai jo monia vuosia sitten. Teema jaetaan tänäkin vuona osana Juvan Lehteä, joka on vastannut opastuksen lisäksi teeman taittamisesta.

Vaikuttajat-teemassa on vuosien mittaan pyritty nimensä mukaan vaikuttamaan, mutta on myös kerrottu nuorten näkökulmia ihan tavallisiin asioihin. Teema antaa mahdollisuuden kurkistaa yläkoululaisten ja lukiolaisten, sillä jutut ovat nuorten itsensä kirjoittamia.

Teemassa on kertomuksia ja runoja tavallisesta arjesta, ennakkoluuloista, haaveista, toiveista ja pettymyksistä. Lisäksi teemassa nähdään kirjoitusten ja runojen lisäksi hienoja piirroksia ja valokuvia. Myös teeman mainokset ovat nuorten myymiä.

Teema julkaistaan osana Juvan Lehteä torstaina 11.5. Juvan Lehti jakaa teeman tuottoja stipendeinä lukiolaisille ja yläkoululaisille koulujen päättymispäivänä.