Juva-korteista kuvakisa – parhaat kuvat valitaan Juvan Lehden äänestyksessä

Juvan kunta järjestää 575-juhlavuoden kunniaksi postikorttikisan, johon kuka tahansa voi osallistua Juva-aiheisella valokuvalla tai kuvakollaasilla. Raati valitsee kuvakisan finalisteiksi kymmenen kuvaa, joista Juvan Lehden lukijat äänestävät parhaat. Neljä eniten ääniä saanutta kuvaa painetaan Juva-aiheisiksi postikorteiksi.

Kilpailu alkoi viime viikon perjantaina 5. toukokuuta. Kunta julkaisi kilpailun säännöt verkkosivuillaan (juva.fi) sekä kunnan Facebook-sivuilla.

Kilpailuaika päättyy 17. toukokuuta, jonka jälkeen kuvaraati valitsee kymmenen parasta kuvaa. Finalistit esitellään paperisessa Juvan Lehdessä sekä lehden verkkosivuilla (juvanlehti.fi) torstaina 24. toukokuuta. Sen jälkeen alkaa finalistien äänestys, joka päättyy 6. kesäkuuta.

Finalisteja voi äänestää Juvan kunnan verkkosivujen kautta. Kunta rakentaa verkkosivuilleen kyselylomakkeen, josta pääsee äänestämään. Äänestykseen pääsee myös Juvan Lehden verkkosivujen kautta. Lisäksi kunnan virastotalon infopisteessä äänensä voi antaa äänestyslapulla.

Kunta julkaisee äänestyksen tulokset 12. kesäkuuta. Neljä eniten ääniä saanutta kuvaa painatetaan uusiksi Juva-aiheisiksi korteiksi.

Kunnan kehittämispäällikkö Heidi Hänninen odottaa kisaan hyvää osallistujamäärää. Hän kertoo seuranneensa muun muassa sosiaalisen median kautta, että ihmisillä on runsaasti hienoja kuvia Juvalta.

– Olen nähnyt runsaasti monenlaisia kuvia, ja toivon että ihmiset osallistuisivat sankoin joukoin kuvakisaan.

Sytykkeen postikorttikisalla antoi toisaalta Juvan 575-juhlavuosi, mutta myös se, että Juvalta ei ole painatettu viime vuosina uusia postikortteja.

Hänninen harrastaa itsekin postikorttien keräämistä ja sanoo, että Juvalta on vuosikymmenten aikana tehty kymmeniä kortteja, ja uusille korteille on ilmiselvästi tilausta.

Hännisen mukaan idea uusien Juva-korttien painamisesta tuli ilmi myös tilaisuudessa, jossa julkistettiin uusi Juva-aiheinen postimerkki. Toiveen postikorteista esittivät Juvan Postimerkkeilijöiden edustajat.

Hänninen on valitsemassa kesäkuussa yhtenä kunnan edustajana Juva-postikorttikisan finalisteja. Hän ei halua asettaa kuva-aiheille varsinaisesti muuta reunaehtoa kuin sen, että kuvassa pitää olla tunnistettavasti Juva.

Lisäksi Hänninen toivoo ihmisten lähettävän kisaan sellaisia kuvia, jotka ilmentäisivät kortissa juvalaisuutta ja Juvaa positiivisella tavalla, sillä kunta-aiheinen postikortti on yksi kunnan käyntikortti.

– Kisaan kannattaa osallistua jo valmiiksi otetuilla kuvilla tai kuvakollaaseilla sekä uusilla kuvilla. Mukaan kannattaa lähteä niin kuvausharrastajien kuin vähemmänkin kuvaavien, ja kuvia voi ottaa yhtä hyvin kameroilla kuin kännykkäkameroilla – kännykköjen kameroilla saa nykyään yllättävän hyvää jälkeä, Hänninen sanoo.

Sen jälkeen kun kuvista painetaan neljän kortin sarja, kortteja myydään ainakin kunnan matkailuinfossa ABC-liikenneasemalla sekä kunnantalon infopisteessä. Lisäksi Hänninen suunnittelee tarjoavansa kortteja myytäviksi paikallisiin yrityksiin ja kauppaliikkeisiin.

Kuvien painolaitosta ei ole vielä valittu, ja kuvista aiotaan painaa kustakin useamman sadan kappaleen korttierä.

Tämän hetken Juva-korteissa on monenlaisia kuvia Juvasta. Juvan vesitorni samoin kuin kirkko sisältä sekä ulkoa ovat kuvattuja kohteita. Lisäksi korteissa esiintyy kirkonkylän miljöötä ja myös maalaismaisemaa. Hännisestä olisi mukavaa saada kisaan niin tunnelmallisia maaseutuaiheita kuin myös kuvia järvien rannoilta.

– Tunnelmalliset kuvat vaikkapa Jukajärven rannoilta samoin kuin eri vuodenaikojen näkyminen korteissa olisi hieno juttu. Kuva-aiheissa voisi olla niin maaseutua kuin taajamaa.



Juvan 575-kuvakilpailun säännöt

Kilpailussa haetaan Juva-aiheisia valokuvia tai valokuvakollaaseja, jotka soveltuvat postikorteiksi. Kuvat tulee olla Juvalla otettuja. Kilpailuun osallistuvista kuvista ei makseta erillistä korvausta.

Kilpailuaika alkaa 5.5. ja päättyy 17.5. Kilpailukuvat toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen juva.kunta@juva.fi. Viitteeksi ”kuvakilpailu”. Yksittäisen kuvan maksimikoko on 20 megatavua.

Yksi osallistuja voi osallistua korkeintaan viidellä otoksella. Työryhmä valitsee kuvista kymmenen, jotka julkaistaan Juvan Lehdessä 24.5. Jokainen kuvaaja, jonka kuva julkaistaan lehdessä, palkitaan Juva-repulla.

Juvan Lehdessä julkaistujen kuvien kesken suoritetaan äänestys. Äänestysaika päättyy 6.6. Eniten ääniä saaduista kuvista kunta painattaa postikortteja.

Kilpailukuvat voivat olla muokattuja tai muokkaamattomia. Neljä kuvaa tai kuvakollaasia painatetaan postikorteiksi myytäviksi eri toimipisteisiin.

Korttien myynnistä ei makseta kuvaajalle provisiota. Kunnalla on oikeus tarvittavissa määrin muokata kuvaa ja lisätä palkittavaan kuvaan halutessaan tekstiä. Kuvaajan niin halutessa kuvaajan nimi mainitaan postikortin kääntöpuolella.

Mikäli kilpailukuvassa esiintyy tunnistettavia henkilöitä, kuvaaja vastaa siitä, että kuvattavilta on kysytty lupa. Lupa tulee esittää kirjallisena, kunnan niin vaatiessa.

Kuvien tekijänoikeudet jäävät kuvaajalle itselleen. Kunta saa vapaat käyttöoikeudet palkittuihin kuviin. Kuvien käytöstä ei makseta erillistä korvausta. Kuvaajan niin halutessa kuvaajan nimi pyritään mainitsemaan kuvien käytön yhteydessä.

Kunta voi halutessaan julkaista kaikkia kisaan osallistuneita kuvia kunnan Facebook-sivuilla.

Postikorteiksi valittavien kuvien palkintopaketti sisältää 30 kappaletta omasta kuvasta tai kuvakollaasista teetettyä postikorttia, lipun Juva 575 Piknik – tapahtumaan 2.7. Juva Campingille ja kaksi lippua ”Pieni eläin – Seela Sella 80 vuotta” -kutsuvierasnäytökseen Kuninkaankartanon kesäteatteriin 27.6. kello 19.

Äänestykseen osallistuneiden kesken arvotaan 3 kappaletta kahden lipun paketteja ”Pieni eläin – Seela Sella 80 vuotta” -kutsuvierasnäytökseen Kuninkaankartanon kesäteatteriin 27.6. kello 19 sekä 3 kappaletta Juvan Lehden 6 kuukauden mittaisia näköislehtitilauksia.