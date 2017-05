Oletko kuullut Gottlundin puistikosta? En tarkoita nyt Pappilajoen luonnonsuojelualuetta Esikon takana, Gottlundin tuvan lähellä.

Gottlundin puistikko on itseasiassa virtuaalinen ympäristö, johon on kerätty tietoa ja aineisto juvalaisesta kulttuurista. Tai pitäisi oikeastaan sanoa, että sellainen sivusto oli olemassa. Tällä hetkellä Gottlundin puistikkoa raivataan, jotta jotain uutta voisi kasvaa. Sivusto siis nykyaikaistetaan ja muutetaan helpommin löydettäväksi, muokattavaksi sekä kirjoitettavaksi. Tämä uusi mullasta nouseva taimi kantaa myös selkeämpää nimeä: Juvan kulttuurisivut.

Nettiosoitteesta juvankulttuurisivut.fi löytyy tietoa Juvan kulttuurista. Sivuston artikkelit käsittelevät mm. juvalaista historiaa, henkilöitä, tapahtumia, paikkoja sekä järjestöjä ja ylipäätään kulttuurin parissa toimivia. Tällä hetkellä sivusto sisältää muutamia kymmeniä artikkeleita, mutta kirjoitustyö on vasta alkamassa.

Juvan kulttuurista kertovien verkkosivujen uusiminen on kirjaston hanke, johon on saatu rahoitusta Avilta. Suurimman työn sivuston taustalla tekee juuriltaan juvalainen Piia Häkkinen, joka aloitti lokakuussa 2016 maan muokkaamisen ja vanhan puistikon uudistushakkuut. Eli uuden kulttuurisivuston luomisen ja vanhojen artikkelien siirtämisen tälle uudelle ”maaperälle”.

Uusien artikkelien kirjoittamisesta vastaa innokas joukko vapaaehtoisia amatööri- ja ammattikirjoittajia, johon itsekin kuulun. Kokoonnuimme tämän porukan kanssa alkukeväästä kirjastolle ja saimme prosessin aloittamiseen neuvoja Satu Piispa-Hakalalta. Meininkiä voi tulla seuraamaan seuraavaan tapaamiseen, joka järjestetään keskiviikkona 17.5. kello 17 alkaen kirjastolla.

Sivuston hallinnoinnista vastaa kirjasto, mutta sen tavoitteena on wikipediamainen ylläpitoidea: sivusto on meille kaikille ja meidän kaikkien ylläpitämä.

Kuka tahansa halukas voi siis osallistua näihin kulttuuritalkoisiin kirjoittamalla jutun juvalaisesta kulttuurista! Parasta aikaa kirjoitan juttua Juvan kulttuuripalkintojen saajista sekä museokohteistamme. Sivustolle kaivataan kirjoituksia etenkin juvalaisista urheilijoista. Lisäksi kirjoittaa voisi vaikkapa siitä, kuinka kesäkarkelot tai Lukioteatteri saivat alkunsa, millaisia olivat Marraspijot… tässä nyt muutamia ideoita! Lisätietoja saa ja kannattaa kysyä kirjaston väeltä.

Kulttuurisivujen nykyaikainen ja raikas ilme houkuttelevat tutkimaan sivustoa myös mobiililaitteilla. Tietoteknisesti valveutuneet ymmärtävät, kun sanon, että sivusto julkaistaan wordpress-alustalle. Meille ei-niin-teknillisesti-orientoituneille helpompi metafora on, että älypuhelimen näyttöön ei vanha puistikko enää taipunut.

Sivuston virallinen julkistus tehdään Gottlund-viikolla, maanantaina 3.7.2017 ennen Lea Laitisen luentoa kirjastolla, mutta sivusto on jo täydellisessä katseluvalmiudessa.

Juvan kulttuurista kertovat uudet verkkosivut ovat helppo, nopea ja nykyaikainen tapa etsiä kuntalaista sekä ulkopaikkakuntaista kiinnostavaa tietoa juvalaisesta kulttuurista.

Laura Partamies

Kirjoittaja on Juvan kunnan kulttuuriohjaaja.