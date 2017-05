Postikortti on kunnan käyntikortti

Millaisen kuvan sinä haluaisit antaa matkailijalle Juvasta? Onko kuva aurikoinen maalaismaisema, tunnelmaa täynnä oleva kesätori tai vaikkapa kansan täyttämä urheilutapahtuma?

Jokainen Juvan Lehden lukija voi nyt vaikuttaa siihen kuvaan, joka pitäjästämme Juvasta annetaan.

Juvan kunta on käynnistänyt 575-juhlavuoden innoittamana kisan, jolla haetaan tuoreita kuva-aiheita uusiksi Juva-postikorteiksi. Jokainen voi osallistua kisaan. Tämän päivän Juvan Lehdessä on ohjeet.

Raadin valitsemista parhaista korteista painatetaan postikortteja, jotka laitetaan myyntiin. Sitä ennen Juvan Lehden lukijat pääsevät äänestämään finalisteja, joista voittajat seuloutuvat äänestyksen perusteella.

Juvalta on tehty postikortteja kautta vuosikymmenten. Niissä esitellään muun muassa juvalaista miljöötä ja maisemia sekä rakennuksia.

Juvan juhlavuosi on hyvä hetki laittaa liikkeelle uusia kortteja. Nyt kannattaa osallistua!