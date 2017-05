Teehuoneelle vetovastuu Maista luomu -tapahtumasta

Maista luomu -tapahtuma oli Mikkelissä viime syksynä. Se oli osa Luomuinstituutin EU-rahoitteista hanketta, johon osallistui useita yrityksiä ja organisaatioita. Aikaisemmin se järjestettiin Luomuviikon nimisenä.

Tänä vuonna hankerahoitusta ei ole, joten TeaHouse of Wehmais ottaa vetovastuun. Tapahtuma järjestetään 25.–27.8 elokuuta Juvalla.

– Kun tätä mahdollisuutta tarjottiin, ensimmäinen ajatus oli, että ei meillä riitä aika. Teehuoneen laajennus on juuri loppusuoralla, ja juhlatila valmistuu jo äitienpäiväksi. Lisäksi toiminta laajenee kesäkuussa sisustus- ja herkkupuotiin, Anna Grotenfelt-Paunonen kertoo.

– Tarkemmin miettiessä Maista luomu sopii meille, sillä meillä on jo myynnissä ja tulee enemmänkin myyntiin paikallisia jalosteita. Meillä on kokoontumistiloja seminaareja varten, ja innokas ja osaava henkilökunta.

– Juvalla on luomutiloja ja elintarvikealan yrityksiä tutustumiskohteiksi. Yhteistyössä kunnan ja yritysten kanssa tapahtuman järjestäminen varmasti onnistuu.

Lue lisää 11.5. Juvan Lehdestä tai näköislehdestä osoitteessa juvanlehti.fi