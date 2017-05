Konevitsa-kvartetti kirkossa lauantaina Juvalla

Pietarilainen Konevitsa-kvartetti tekee jälleen konserttikiertueen Suomeen, ja Juva on yksi paikkakunnista. Ohjelmiston keskeinen osa on venäläinen kirkkomusiikki muinaisista luostarisävelmistä nykysäveltäjien teoksiin.

Kirkkomusiikin lisäksi konsertissa kuullaan venäläistä kansan- ja sotilasmusiikkia. Ohjelmassa on myös venäläisiin runoihin perustuvia ja tunnettujen venäläisten säveltäjien sovittamia mieskuorolauluja.

Kvartetti perustettiin vuonna 1992, kun Pietarin konservatorion neljä nuorta muusikkoa ryhtyivät kesäisin laulamaan Konevitsan luostarin kirkossa. Konserttien tuotto menee Laatokalla sijaitsevan Konevitsan luostarin jälleenrakentamiseen.

Konevitsa-kvartetti Juvan kirkossa lauantaina 13.5. klo 15.