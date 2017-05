Tulevia olympiamitalisteja palkittiin

Suur-Savon Hiihdon kausi on ollut oikea nuorten hiihtäjien esiinmarssi. Piirille napsahti kaikkiaan yhdeksän SM-mitalia. Hiihtäjiä palkittiin eilen illalla Juvalla.

– Nuoret ovat meille tulevaisuuden toivo ja syömähammas, sanoi seuran puheenjohtaja Heikki Hämäläinen, joka on toiminut myös Suomen Hiihtoliiton liittovaltuuston puheenjohtajana vuodesta 2014.

Hämäläinen toivoo, että nuorten sydän sykkii Suur-Savolle myös tulevaisuudessa, sillä seuran talous on hyvällä mallilla ja halua ja mahdollisuuksia tukea nuoria löytyy.

Kesän alussa katse suunnataan jo kaudelle 2017-2018 , sen valmennusryhmiin ja leireille. Savonlinnan Tanhuvaarassa aukeaa uusi hiihtoharjoittelupaikka lokakuussa.

Menestyjistä ykköseksi nousi vuoden nuori nainen Jasmin Kähärä, 17, Mikkelin Hiihtäjistä. Kähärä saavutti Suomen mestaruuden viidentoista kilometrin matkalla Rovaniemellä ja hopeaa viidellä kilometrillä. Nuorten SM-hiihdoissa Äänekoskella Kähärä hiihti ensimmäiseksi kymmenen kilometrin matkalla ja yhdenneksitoista sprintissä. Nuori nainen voitti myös Koululiikuntaliiton mestaruushiihdot sekä SM-viestit Vierumäellä. Vuoden joukkueena palkittiinkin noissa SM-viesteissä menestynyt tiimi, jossa hiihti Kähärän lisäksi Katariina Neuvonen ja Noora Tivinen. Kähärä saavutti kolmannen sijan sprintissä myös Turkin Olympiafestivaaleilla viime helmikuussa.

