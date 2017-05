Juvan nohevat lapset ja nuoret

Juvalla kasvaa fiksuja lapsia ja nuoria, jos mittarina käyttää osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttamiseen.

Juvan Lehden palstoilla säännöllisiä kolumnejaan kirjoittaa muutama juvalaisnuori, ja heidän ajatuksensa ovat varmasti luettua ja myös ajatuksia herättävää lehden sisältöä. Nuorten silmin -kolumnit ovat yksi paikallislehden tavaramerkki.

Juvan Lehden kirjoittajiksi mahtuu lisääkin koululaisia ja opiskelijoita, ja lehteen voi olla suoraan yhteydessä esimerkiksi soittamalla tai sähköpostilla.

Uusimpana aluevaltauksena on uunituore Juvan koululehti, joka on alakoulujen yhteishanke Juvan 575-vuoden kunniaksi.

Koululehti on jaettu jokaiseen kotiin, ja se pitää sisällään monipuolisen kattauksen asiaa koululaisten arjesta. Sen tekoon osallistuivat Kirkonkylän Kukkokoulu sekä Hatsolan, Koikkalan, Kuosmalan ja Paatelan koulut.

Suomalaisia nuoria syyllistetään ja myös yleistetään turhan päiten, ettei osallistuminen ja yhteisöllisyys kiinnosta, ja elämän keskiössä on vain oman kännykän räplääminen ja somettaminen. Yhteisiin rientoihin ja yhdessä tekemiseen ei innostuta.

Aktiivisista lapsista ja nuorista kasvaa helposti aktiivisia aikuisia – lapsena omaksutut taidot kypsyvät. Tämänkaltaiselle toiminnalle on hyvä antaa jatkossakin mahdollisuuksia.