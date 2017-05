Maksutonta sähköä autoihin Juvan torilla kesän ajan

Kunnan rakentamat sähköautojen latauspisteet ovat ilmestyneet Juvan torin reunaan. Lisäksi Suur-Savon Sähkö Oy rakentaa ABC-asemalle pikalatauspisteestä, joka valmistuu touko-kesäkuun vaihteessa.

Mittaustyönjohtaja Martti Bagge kunnan mittaus- ja kaavoitusosastolta sanoo, että toinen torin latauspisteistä otetaan käyttöön vielä toukokuun aikana. Toinen torin latauspiste on käyttökunnossa myöhemmin kesällä

Latauspisteet haluttiin myös keskustaan sen takia, että mahdolliset sähköauton käyttäjät tulisivat asioimaan keskustaan. Toinen latauspiste, numero 140, on kesän ajan ilmaiskäytössä elokuuhun saakka.

Juvan ABC-asemalle valmistuva latauspiste on Osuuskauppa Suur-Savon omistuksessa. Sellainen tulee myös Kuortin ja Mikkelin Pitkäjärven ABC-asemille.

Suur-Savon Sähkön liiketoimintajohtaja Mika Ahola sanoo, että liiketoiminnallisesti investointi latauspisteisiin on nyt kannattavaa, Niiden rakentamiseen on tarjolla 30 prosentin investointituki. Pikalatauspisteissä sähköauton lataus vie aikaa puolisen tuntia, tulevaisuudessa vieläkin ripeämmin.

Etelä-Savossa sähköautoja on kymmenkunta. Määrä on kuitenkin kasvussa. Erityisesti suosituille matkailu- ja mökkialueille tarvitaan lisää latauspisteitä.

Taajamakeskustojen pisteet ovat alkuvaiheessa ns. puolinopeita latauspisteitä. Niiden tehoa on tulevaisuudessa mahdollisuus nostaa.

Juvan latauspisteet palvelevat matkailijoita ja vapaa-ajan asukkaita. Heistä moni tulee maakuntaan Etelä-Suomesta.