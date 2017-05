Olisi syytä pahastua

Jukka Hätinen kirjoitti viime viikolla kommentin Rumba-lehden verkkosivuille, joka käsitteli perjantaina esitettyä uutta Vain elämää –ohjelman jaksoa.

Haluan todeta heti tämän kirjoituksen alkuun, että en ole nähnyt yhtäkään uuden ulkomaille siirretyn Vain Elämää –jaksoa, sillä henkilökohtaisista musiikkimieltymyksistäni johtuen en kestä katsoa ohjelmaa minuutteja pidempään. Perustankin ajatukseni aiheesta kirjoitetuille jutuille, jotka kertonevat olennaisen.

Hätinen kirjoitti kommentin siitä, kuinka ohjelmassa mukana oleva kiintiöräppäri Nikke Ankara on kommentoinut alatyylisesti toisen mukana olevan artistin eli Petra Garganon esitystä.

Hätinen ei ollut ainoa, joka huomioi asian. Ihmetystä ja kummastusta aiheuttaneen asian käsittely sai mielenkiintoisia piirteitä.

Iltalehti kirjoitti jutun siitä, kuinka Petra ei pahastunut Ankaran seksuaalissävytteisistä kommenteista. Petra vastasi Instagramin välityksellä, että hän ei suuttunut mistään Niken tai muiden läpistä. Niinpä, läppäähän se vain oli. Eihän semmoisesta pidä suuttua, kun kerta vitsillä sanotaan. Eihän siinä ole mitään kummallista.

Vaan pitäisi olla. Hätisen esiin nostama asia ja siihen reagointi nostaa esiin hyvin sen, kuinka maailman tasa-arvoisemmassa valtiossa piilee edelleen väheksyvä asenne naisia kohtaan.

Täytyy todeta, että Nikke Ankaran ohjelmaan asti päätyneet kommentit eivät olleet pahimmasta päästä, mutta hän olisi silti voinut pitää ajatuksensa ja muut tuntemuksensa omana tietonaan.

On yhä tavanomaista, että miehillä on sanattoman sopimuksen myötä tapana kommentoida naisten tekemisiä ulkoisen olemuksen kautta, seksuaalisesti tai muuten sukupuolen takia vähättelevästi.

Jos joku sattuu puuttumaan sanomisiin, sen voi kuitata sillä, että sanomisiaan ei tarkoiteta tosissaan, se on vain vitsiä.

Vanhentunut maailmankuva, jonka mukaan mies on johtaja ja nainen seuraaja, kytee yhä hiljaisesti monien mielissä, sekä naisten että miesten. Vastuu on helppo kiertää. Toki samaa sukupuolesta johtuvaa kohtelua kokevat myös miehet.

Moni ajattelee tässä vaiheessa, että asiasta on turhaan pidetty meteliä. Miksi muiden pitäisi pahastua, kun kerta kommentoinnin kohde eli Petra ei pahastunut?

Siksi, että jos kukaan ei reagoi seksistisiin kommentteihin, asia hyväksytään hiljaisesti.

Ajattelen asiaa sitä kautta, että kenenkään ei pitäisi saada työstään sellaista palautetta, kuten Petra sai. Muusikon työtähän Petra ohjelmassa tekee.

Mietihän, jos työskentelet kaupan kassalla, ja asiakas sanoo sinulle, että hän katselee rahastustasi kärki märkänä. Ei varmasti tunnu miellyttävältä kenenkään mielestä, tunsit itsesi naiseksi, mieheksi tai muun sukupuoliseksi.

Kaiken kruunasi Iltalehden jutun kommenttiosio, jossa muuan Jussi Hynönen totesi, että turha kohu on naistoimittajien masinoima.

Muuten hyvää syyllistämistä, paitsi että kommentoimasi juttu on kirjoitettu Olli Martelan toimesta. Hienosti meni.

Onni Ojala

Kirjoittaja opiskelee

kuvajournalismia

Tampereen yliopistossa.