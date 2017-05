Ysiluokkalaisen testamentti, osa 3

Mitä olisivatkaan rikkaat koulumuistot ilman opettajia, jotka saivat reppumme tuntumaan aina ja aina vaan painavimmilta?

Niitä, jotka kannustivat täysillä meitä oppilaita urheilukisoissa, kun astuimme pituushypyssä ponnahduslaudan yli tai silloin, kun viskasin keihään väärinpäin nurmikentälle.

Odotin aikoinaan eskarin alkua ihan mielettömän paljon. Himoitsin läksyjä ja pakotinkin isosiskoni pitämään minulle kesällä kotikoulua.

En kuitenkaan jaksanut kuunnella hänen selostustaan vaan vaadin aina vaan paljon tehtäviä ja painelin sitten omaan huoneeseeni tekemään niitä. Ihailin silti opettajia.

Heidän sanansa oli minulle laki ja katsoin heitä kunnioittavasti ylöspäin.

Opin myös, että opettajien kanssa voi olla hauskaakin.

Muistan elävästi, kun leikkitunneilla Susanna-apuopemme myi meille leikkipizzaa ja veti minut kerran pois rengaskeinusta juututtuani siihen jumiin. Tai kun ala-asteella ihana Piia-opemme opetti minulle, että mokaaminen on lahja.

Mielestäni opettajat ovat edelleen ihan parhaita. Yleensä heillä on ihan hauskoja juttuja ja mielenkiintoisia tarinoita kerrottavana, vaikkakin välillä he yrittävät epätoivoisesti vitsailla samalla aaltopituudella meidän nuorten kanssa. Ja mikä mukavaa, he myös haastavat meitä.

Koulussamme pelattava jokavuotinen lentopalloturnaus päättyy aina voittajajoukkueen ja opettajien väliseen kamppailuun.

Meidän koulun opettajissa ehdottomasti parasta on se, että he kuuntelevat meitä, nauravat kanssamme ja pyrkivät aina lähtemään mukaan juttuihin.

He osaavat myös luoda tunneille rennon, mutta tehokkaan tunnelman.

Ja kyllähän se niin vain on, että jos kukaan muu ei meihin usko, niin opettajat hoitavat sen. He laskeutuvat tasollemme ja lohduttavat kuiskaten, ettei elämässä kaikki riipu numeroista.

Entäpä rehtorimme Kari ”Karppa” Leskinen? Olimme välitunnilla ottamassa kuvaa kavereitten kesken, kun Karppa tuli kysymään voisiko hän ottaa meistä kuvan.

Minä ja varmasti moni muukin on ihan äärettömän kiitollinen siitä, kun sisäilmaongelmienkin kohdalla Karppa on kuunnellut ja ymmärtänyt meitä. Hän, jos kuka ottaa oppilaat huomioon ja onkin näin päässyt lähemmäs meitä oppilaita.

Ja kuinka kliseiseltä se kuulostaakaan, niin opettajathan ne ovat meille vanhempiemme lisäksi antaneet parhaimmat eväät elämäämme.

Nykyään maltan jopa juuri ja juuri kuunnella opetusta, mutta jostain kumman syystä läksyt eivät enää innosta samalla tavalla kuin pienempänä. Silti, kiitos kaikesta.

Tuiku Rauhala

Kirjoittaja on peruskoulun

yhdeksäsluokkalainen.