Nuoria etsitään mukaan suurelle seikkailuleirille

Etelä-Savossa järjestetään 13.-20.8. suomalaisittainkin ainutlaatuinen seikkailuleiri.

Amaze Me Leader -leiri kokoaa 100 nuorta aikuista eri puolilta Eurooppaa viikoksi Saimaan ympäristöön. Viiden Leader-yhdistyksen ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun järjestämälle leirille haetaan nyt mukaan eteläsavolaisia osallistujia.

Mukaan saavat hakea kaikki 18-29 –vuotiaat Etelä-Savon maaseudulla asuvat nuoret. Leirille osallistuminen on maksutonta. Hakuaika kestää toukokuun loppuun saakka.

Leirinsallistujille tarkempi ohjelma selviää vasta viikon aikana.

Seikkailutehtävien lisäksi leirin osallistujat pääsevät tutustumaan viikon aikana lukuisiin luonnonkauniisiin kohteisiin ympäri Saimaata.

Yhteistä kohteille on, että niitä on rahoitettu Euroopan maaseuturahastosta Leader-ohjelman kautta.