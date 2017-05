Tila-asioissa tärkeä askel

Kunnanhallitus nuiji maanantaina pöytään painavan päätöksen tila-asioista. Uusi koulukeskus ja päiväkoti halutaan rakentaa kerralla, uudisrakennuksina. Lopullisesti asian käsittelee valtuusto, joka istuu nykyisellä kokoonpanollaan viimeisessä kokouksessaan 29.5.

Kun huomioon ottaa aiheen tiimoilta käydyn aiemman keskustelun ja kannanotot, on todennäköistä, että linjaus saa kannatusta. Jos päätös tehdään esitetyllä tapaa, pääsee aloittava uusi valtuusto pakertamaan yksityiskohtaisen suunnittelun parissa nähtävästi koko syyskauden.

Työssä on suuri vastuu. Tilaratkaisun loppuun saattaminen tulee varmasti olemaan myös yksi niistä mittareista, joilla valtuutettujen osaamista tullaan puntaroimaan.

Ratkaisua ei tehdä vain neljää vuotta varten, vaan huomattavasti pidemmälle aikavälillä, vuosikymmenien päähän. Kehitystä on vaikea ennustaa tuollaisen aikajaksolle.

Millainen rooli esimerkiksi teknologialla on 15 vuoden päästä, kun kehityksen tahtia voi jo nyt pitää eksponentiaalisena? Miten lapsimäärät todellisuudessa kehittyvät?

Modulaarisuus, joustavuus ja muokattavuus – tuota teemaa tuodaan esiin jo nykyisessä OPSissa. Se on varmasti avaintekijä myös modernin koulun suunnittelussa Juvalla.

Tätä pohdintaa lienee jo tehtykin asianosaisten toimesta. Sitä keskustelua on hyvä käydä jo nyt, vaikkei valtuuston siunausta ratkaisulle vielä olekaan.