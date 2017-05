Kiiva Syrämessä rumpuja soittava Milla Luukkonen pitää lukiota hyvänä kasvun paikkana ja elämän parhaana aikana - tähän mennessä.

Karma- ja Kiera-koirien kanssa pihalla leikkii tyttö, joka tykkää kovasti Juvasta. Tämä tyttö on Milla Luukkonen, jonka mustan pipon alla muhii hienoja ajatuksia ja unelmia tulevaisuudesta. Musta pipo vaihtuu ylioppilaslakkiin keskinkertaisin ja loistavin tuloksin. Keskinkertaisin, hänen omasta mielestään, sillä hän kirjoitti kolme *cum laudea ja yhden *laudaturin.

Milla Luukkonen on myös ensimmäinen naispuolinen lyömäsoitinkelas, joka haki Panssariprikaatin sotilassoittokuntaan. Rumpuihin hän mieli sen tähden, että soittaa niitä myös omassa Kiiva Syrän-bändissään. Unelma sotilassoittokunnasta siirtyi nyt kuitenkin. Syynä saattoi olla Luukkosen mukaan soittotyyli tai epäopistomaisuus. Luukkonen astuu kuitenkin armeijan vihreisiin ensi talvena Vekaranjärvellä.

– Ensin armeijaan aikuistumaan ja sitten opiskelemaan. Haaveenani on joskus opiskeluaikana ottaa myös oma koira, jonka nimeksi aion laittaa Jarkko-Pirkon, nauraa Luukkonen.

Ympärillä pyöriikin kotiväen leikkisä nelikuinen pentu Karma, joka on tiibetinmastiffin, berninpaimenkoiran ja labratorinnoutajan sekoitus. Karman kaverina hempeilee viisivuotias Kiera, jossa on hieno sekoitus keskiaasian- ja kaukasiankoiraa.