Kutkuttavan jännittävä kevät

Kevät on monelle nuorelle jännittävää aikaa. Osa odottaa valmistujaisjuhliaan, toiset jännittävät pääsykokeita ja yhteishaun tuloksia. Monen mielessä saattaa pyöriä pieni epätietoisuuden tunne, tai ehkä vähän isompikin. Toisaalta olo voi olla helpottunut ja huojentunut, kun jokin urakka on saatu päätökseen, mutta entä mitä seuraavaksi?

Epätietoisuuden tunne vierailee nuoren ajatuksissa melko usein. Voin sanoa, että alussa se ei aina ole helppoa, mutta sen kanssa ystävystyy pikkuhiljaa.

Vietettyäni Juvalla elämäni ensimmäiset yhdeksäntoista vuotta tuntui tutun ja turvallisen lukion päättäminen haikealta muutama vuosi sitten. Toisaalta mielen valtasi samalla odotus, mitä tulevaisuus toisi tullessaan.

Aina ekaluokasta lukiovuosiin saakka olin kuitenkin tiennyt, mitä syksyllä tapahtuisi – palaisin takaisin koulunpenkille – mutta kirjoitusten jälkeen kaikki muuttui. Ensin oli toki kesä(työ)loma, mutta se mitä syksyllä tapahtuisi, ei enää ollut aivan omissa käsissäni. Sen määräsi yhteishaun tulos.

Omalla kohdallani kävi sen verran onnellisesti, ettei vaihtoehtosuunnitelmia ä ja ö tarvinnut lähteä enää pohtimaan.

Usein kuitenkin tapanamme on miettiä kahta sanaa: ”mitä jos”, ja niin kehittelemme päässämme tuhat ja yksi muuta vaihtoehtoa kaiken varalle. Tai niin minä taisin tehdä. Aplodit heille, jotka ovat selvinneet vähemmällä. Kaikesta on kuitenkin aivan turha stressata.

Sen oppimiseen minulla taisi mennä sellaiset kolme vuotta yliopistossa, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Siksi haluaisin antaa vinkin heille, jotka saattavat jännittää tulevaa syksyä ja potevat epätietoisuutta: Hyväksy, etteivät suunnitelmasi aina toteudu. Älä pety. Uusi odottamaton sattumus voi tuoda elämääsi vielä jotain parempaa. Jotain sellaista, mitä et osannut edes kuvitella.

Olen aina ollut ahkera suunnittelemaan kaikkea. Uskoisin, että joku muukin saattaa myös tunnistaa itsensä samanlaiseksi. Välillä kadehdin henkilöitä, jotka eivät turhasta murehdi. Kyllä ne ratkaisut sieltä muotoutuvat omalla painollaan.

Tällaista ajattelutapaa olisi syytä harjoitella sopivassa määrin. Elämässä on niin monta muuttujaa, jotka mukavasti sekoittavat omia suunnitelmia niin, ettei niistä meinaa saada enää mitään tolkkua.

Kutkuttavan kevään jännitys helpottuu aikanaan. Epätietoisuus hälvenee, kun tiedot opiskelupaikoista varmistuvat. Tulokset voivat olla joko odotettuja tai hyvinkin yllättäviä, mutta ennen kaikkea niistä ei pidä olla allapäin.

Vaikka oma ykköstoive ei saattanut toteutuakaan, on sitä kuitenkin aina mahdollista vielä tavoitella seuraavana vuonna. Välivuosi voi oikeasti olla hyödyllinen ja opettavainen kokemus, jolloin pystyy tunnustelemaan, lähteekö myös ensi vuonna hakemaan samoja aloja.

Joskus voi käydä niin, että vuoden aikana omat vahvuudet oppii huomaamaan eri tavalla ollessaan töissä tai esimerkiksi ulkomailla.

Mitä tahansa tapahtuukin, on oltava itsevarma siitä, että kaikki tulee vielä järjestymään. Kaikki mahdollisuudet ovat avoinna.

Elina Tuuliainen

Kirjoittaja opiskelee

Jyväskylän yliopiston

opettajankoulutuslaitoksella.

