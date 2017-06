Pohjola-Nordenin Juvan paikallisyhdistys purkaa toimintansa

Juvan Pohjola-Norden purkaa toimintansa kevätkokouksessaan 1.6.2017. Se on toiminut kolmekymmentäkuusi vuotta. Purkaantuessaan yhdistys jakaa varallisuutensa ydintoimintansa mukaisesti: Juvan yläkoulun ja lukion kevätjuhlassa 16 oppilasta saa yhdistyksen jakaman 40 euron stipendin ruotsin kielen taidosta ja harrastuksesta.

Juvan Pohjola-Norden ry on jakanut hopeasydämet Lucia-neidolle jo kolmenkymmenenkuuden vuoden ajan. Pohjola-Norden-yhdistysten syvin idea toiminnalleen on ystävyys yli rajojen, etenkin pohjoismaissa, joissa sillä on yhteiset juuret.

Hopeasydänten perinteen toivotaan nyt jatkuvan Juvan Lions-klubin kautta.