Ihania muistoja kauan sitten Juvalta

Kirjoitan mielipideosastolle, koska tuli niin Juva-ikävä. Mikään antamani yhteystieto ei toimi, koska meillä on ollut 2 ukkosmyrskyä nyt täällä Australiassa. ”Vanhan maailman” ihmiset ehkä muistavat Simo ja Silja Partasen tyttären Tarjan tai minun vanhempani Arvi ja Sinikka Lintusen. Juva antoi meille perusturvallisuuden muuttaa toiselle puolelle maapalloa.Tässä muutama ihana muisto kauan sitten Juvalta:

Lainata naapurin potkukelkkaa tyttöystävän kanssa Jukajärven jäällä ja nauraa niin paljon, jotta kuului kuulemma sairaalaan asti. Mikä uskomaton vapauden tunne oli myös luistella Salajärven jäällä tai valaistulla luistinradalla.

Loppumattomat edulliset baletti- ja tanssitunnit. Turvallisesti pimeällä pyörälläajaen pimeässä kotiin. (Pelotti uimalaitoksen kohdalla).

Kaislajärven leirit: kiitos Antti Kilkki. Muistoissa ikuisesti. Opettaja Saari: kiitos kun et repannut minua englannista, maksoin laiskuuteni hinnan muuttamalla 20-vuotta sitten Australiaan.

Lapsemme ei ole ikinä asunut Suomessa, mutta ymmärtää loistavasti savoa (vastaa englanniksi). Tuon hänet joku päivä käymään Juvalla ja näytän rakkaan kyläni. Sillä aikaa: ruisleipää, lihapiirakkaa ja merirosvorahoja himoiten ja Juvan laulua netistä etsien. Muuten Saarenmaan valssi -Suomeksi tuo myös muistoja….

Kikka Coombes (ex Kirsi Lintunen)