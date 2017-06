Kokemus puhuu luottamuspaikoissa

Juvan uusi valtuusto kokoontuu tuota pikaa ensimmäiseen istuntoonsa. Vanha valtuusto istui viimeisen kerran tämän viikon maanantaina, ja asiaankuuluvasti kulunutta nelivuotiskautta sivuttiin puheissa. Myös kiitoksia sekä ansiomerkkejä jaettiin.

Juvan keskeisimmät ja johtavat luottamuspaikat on päätetty täyttää kokeneilla kuntapoliitikoilla. Esimerkiksi kunnanhallituksen johtoon tulee Jaakko Hänninen ja valtuuston puheenjohtajaksi Elisa Hänninen.

Kunnan tärkein parivaljakko hoitaa hommat kokemuksella ja maltilla. Heidän yhteistyönsä toimii, mikä onkin tärkeää, kun kuntaa viedään seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Kuten kunnanjohtaja Mervi Simoska valtuustossa totesi, Juvaa on hoidettu tiukalla talouslinjalla. On enemmän kuin erinomaista, että kunnan tilinpäätös on ollut neljänä vuonna peräkkäin ylijäämäinen.

Juvaa eivät odota helpot ajat. Isoja investointeja tulee, ja samaan aikaan verotulopohjan pitävyydestä täytyy kantaa huolta. Painetta veronkorotuksiinkin varmasti on maakunnan alhaisen tuloveroprosentin kunnassa.

Juvan uusi valtuusto on hyvä sekoitus uutta ja vanhaa, kokemusta ja ensikertalaisuutta, monen alan asiantuntijuuttakin. Niitä kaikkia tarvitaan, että Juvaa viedään alkavalla vaalikaudella järkevään suuntaan.

Jokainen kunnanvaltuutettu varmasti ymmärtää, että kunta on kuntalaisia varten. Valtuustossa ja lautakunnissa tehdyt päätökset heijastuvat nopeasti kuntalaisten arkielämään.