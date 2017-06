Juvan valtuusto päätti kautensa maanantai-iltana hyvissä tunnelmissa.

Valtuuston puheenjohtaja Elisa Hänninen (kesk.) totesi, että nelivuotisen kautensa aikana valtuustossa on ollut ”hyvää hyrinää”.

– Olemme tehneet kauaskantoisia päätöksiä, jotka ovat vaatineet uskallusta. Se olisi ongelmien siirtämistä eteenpäin, jos jättäisi päätöksiä tekemättä, Elisa Hänninen totesi. Hän jatkaa valtuuston puheenjohtajana uudellakin kaudella.

Maanantai-illan tärkein päätös oli käynnistää kirkonkylän koulujen ja päiväkotien tilaratkaisujen hankesuunnittelu välittömästi.

Yhtenäiskoulu rakennetaan uudisrakennuksena nykyisen koulukeskuksen tontille ja liikuntasali oheistiloineen Sampolan viereen.

Tilojen laajuus on yhteensä 7 600 neliötä. Investointitarve on kaikkiaan noin 18,8 miljoonaa euroa.

Summa kattaa uudisrakennuksen sekä koulukeskuksen purkukustannukset.

Varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen investointitarve on noin 2,2 miljoonaa euroa. Päiväkoti Esikko ja Kummunmäki korvataan aivan uudella päiväkodilla. Vuoropäiväkoti Mesikämmen jää edelleen käyttöön.

– Kun jälkeenpäin ajamme uuden koulun ohi, voimme olla ylpeitä, että olemme olleet tekemässä tätä päätöstä, sanoi Pekka Harmoinen (kesk.) omassa puheenvuorossaan.

Kouluasiat ja nuorten tulevaisuus kiinnostivat myös valtuutettu Carin Grotenfeltiä (vihr.) , joka nosti hyvinvointikertomuksesta esiin tunnuslukuja.

Niiden mukaan yli 12 prosenttia koululaisista on sitä mieltä, ettei heillä ole yhtään ystävää. Grotenfeltiltä tuli myös uusi aloite, joka kirjattiin jatkovalmisteluun.

– Meidän pitäisi selvittää mahdollisuus tehdä nettiin Juvan urheilusivut. Täällä on todella paljon urheilumahdollisuuksia, mutta vähän vaikea löytää niitä. Yhdessä järjestöjen ja vapaa-aikapalveluiden kanssa, voisimme rakentaa helposti saatava kokonaisuus, jossa voisi olla mukana myös kansalaisopisto, ehdotti Grotenfelt.

Myös etsivä nuorisotyö askarrutti ja valtuutetut halusivat, että kunta pitää huolta myös perusopetuksen jälkeisten jatko-opiskelupaikkojen turvaamisesta ja seuraamisesta: Mitä nuorille tapahtuu peruskoulun jälkeen?

Kaislajärven leirikeskuksen kiinteistö päätettiin myydä kunnanhallituksen esityksen mukaisesti eniten tarjonneelle Juvan Arkki Oy:lle 65 000 eurolla.

Tarjouksen mukaan kiinteistön käyttötarkoitus olisi leiri/vuokrakäytön jatkaminen rakennuksia remontoimalla ja ympäristöä siistimällä.

Aihe kirvoitti kuitenkin Joel Puhakaisen (kesk.) vastaehdotukseen myynnin eväämisestä. Valtuusto äänesti asiasta, mutta päätyi myyntiin ylivoimaisin äänin 23/4.

Valtuusto esitti kiitoksensa hyvistä asioista, kuten naiskunnanjohtajan valinnasta ja toiminnasta.

Kunnanjohtaja Mervi Simoska pitääkin neljättä vuotta peräkkäin ylijäämäistä tilinpäätöstä hyvänä osoituksena valtuuston tiukasta talouslinjasta.

– Toimintakate parani enemmän kuin samankokoisissa kunnissa keskimäärin. Yhteisöveron osuus kasvaa verotuotoissa ja kiinteistöveron tuotto, 1,5 miljoonaa euroa, on maltillinen Simoska totesi.

Noin 16 miljoonaa verotuotoista tulee tuloveroista. Kunnallisverotuksessa tulee vertailutilastojen mukaan olemaan pieniä korotuspaineita.

Nykyisen valtuuston viimeisessä kokouksessa palkittiin myös pitkään kunnallispolitiikassa mukana olleita.

Kalevi Myyryläinen (kesk.) sai Kuntaliiton kultaisen ansiomerkin 30 vuoden ansiokkaasta työstä kunta-asioiden parissa. Keijo Roikonen (kesk.) palkittiin hopeisella ansiomerkillä. Hänellä on takanaan neljä valtuustokautta ja 20 vuotta kunnallishallinnossa.

– Minua huolestuttaa yli 12 prosentin työttömyys. Viime vuonna perustettiin kyllä 28 yritystä, mutta 20 niistä lopetti. Lisäksi kymmenen aktiivitilaa lopetti toimintansa. Näitä lukuja pitäisi miettiä, mitä tehdä, sanoi Kalevi Myyryläinen puheenvuorossaan arvioidessaan vuoden 2016 tilinpäätöstä.