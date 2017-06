Oravareitille uusi melontahaara

Uusi melontahaara liittyy entiseen Juva-Sulkava-reittiin Partalassa Virransillassa.

Juvalta Sulkavalle vievä melontareitti saa ihan uuden reittihaaran. Kevään aikana otetaan käyttöön Oravareitin Ala-Matkuksesta Partalan Virransiltaan tuleva uusi melontareitti. Uuden melontahaaran pituus on 36 kilometriä.

Oravareitin uusi osuus antaa mahdollisuuden lähteä melontamatkalle joko Jukajärven rannasta Juvan leirintäalueen rannasta tai Ala-Matkuksen Partalanahosta. Uusi melontahaara liittyy entiseen Juva-Sulkava-reittiin Partalassa Virransillassa.

Uuden reittihaaran lähtöpiste on Ala-Matkus, valtatie viiden tuntumasta. Sinne on valtatie viideltä matkaa 2,6 kilometriä. Reitin varrella on rantautumispaikkoja. Niistä ensimmäinen on jo Konnusjoen laavulla. Reitin varrella on muutamia paikkoja, jossa kanoottia on pienen matkaa kannettava kosken ohi.

Juvan ja Sulkavan välisen melontareitin kokonaispituus on yli 90 kilometriä. Juvan leirintäalueelta Sulkavalle vievä vanha Oravareitti on 57 kilometriä.

Reitin puolivälissä ovat Oravanpesät, jossa on tarjolla mm. ruokailu-, tulenteko-, yöpymis- ja telttailumahdollisuus. Reitin varrella on myös muita levähdys-, laavu- ja tulentekopaikkoja.

Ala-Matkuksesta Sulkavalle tulee pudotusta yli 27 metriä. Jukajärvestä Sulkavalle pudotusta on noin 25 metriä. Reitin varrella on kaikkiaan yhdeksän koskea. Kevään kuivuus saattaa vaikuttaa Oravareitin vesimääriin. Jo nyt keväällä vedenpinta on rajusti laskenut ja keskikesällä joet voivat kuivaa sellaiseen kuntoon, ettei niissä ole mahdollisuutta meloa.

Kesän ensimmäiset melojat ovat jo tulleet Oravareitille. Ensimmäiset melojat olivat ulkomaalaisia. Toukokuun puolivälissä Oravareittiä oli melomassa melojia Keski-Euroopasta ja USA:sta.

Juvan ja Sulkavan välisen melontareitin kokonaispituus on yli 90 kilometriä.