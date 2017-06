Perinteinen kirjapaino vaikeni Juvalla

Juvan iso työllistäjä sulkee ovensa perinteisen kirjapainon osalta. Kirjapainoyhtiö Bookone Oy on haettu konkurssiin.

Perinteinen kirjapainotoiminta ehti olla Bookone Oy:n vastuulla vain vuoden. Nyt yhtiön 28 työntekijää jäävät työttömiksi. He ovat purkaneet työsuhteensa omatoimisesti. Syynä työsuhteiden purkamiseen ovat saamatta jäänet palkat. Kirjapainotoimintaa on harjoitettu Juvalla lähes 40 vuotta.

Väinö Linnan Tuntematon sotilas oli hieno lähtölaukaus kirjapainotoiminnalle vuonna 1977. Painokoneen nappiakin oli tuolloin painamassa juuri kansalliskirjailijaksi noussut Linna.

Parhaimmillaan kirjojen painaminen työllisti Juvalla yli 100 työntekijää.

Kirjapainon kiinteistössä toimiva Bookwell Digital Oy jatkaa toimintaansa. Yritys on investoinut uuteen digipainoon äskettäin yli seitsemän miljoonaa euroa. Bookwell Digital työllistää 16 työntekijää ja on mahdollista, että nyt työtä vaille jäävistä henkilöistä jokunen työllistyy digitaaliselle puolelle.

Aika on tullut. Mediamurros näkyy nyt surullisella tavalla myös kirjapainoalalla. E-kirjat ja lukemisen väheneminen tai siirtyminen verkkoon ja digitaaliseen muotoon vie toimintaedellytykset perinteiseltä.