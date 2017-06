Rapautuva sivistysvaltio

Suomessa on viime vuosiin saakka voitu ylpeillä sillä, että nuorten oppimistulokset ovat olleet maailmanlaajuisesti huippuluokkaa, mutta viimeisimmissä tuloksissa on koettu selvää takapakkia.

Erityisesti pojat ovat putoamassa kelkasta. Samaan aikaan, kun tytöt yltävät PISA- tutkimuksissa vielä kakkossijalle, niin pojat mahtuvat niukin naukin kärkikymmenikköön.

Suomessa on ylpeilty myös pohjoismaisen hyvinvointivaltion mahdollisuudesta taata nuorille tasavertaiset mahdollisuudet opintoihin, mutta tässäkin kehityksessä on jouduttu taantumuksen teille.

Viimeisten viestien mukaan osa nuorista joutuu luopumaan peruskoulun jälkeisistä opiskeluhaaveista siksi, etteivät varat riitä ammattioppilaitoksen tai lukion opintomateriaalien hankintaan.

Ja lisää huonoja viestejä. Valtiontalouden kuntoonpanon nimissä koulutus on joutunut lahtipenkkiin. Sekä opiskelupaikkoja, että määrärahoja on leikattu raskaalla kädellä.

Hyvinvointivaltion ei soisi tuottavan tämänkaltaisia uutisia, mutta voihan olla niinkin, että huomaamattamme hyvinvointivaltio on jo alkanut rapautua.

Jos näin on, niin yhteiskunta on eksynyt tuhon tielle. Tuleville sukupolville tuhon tieltä tulee lankeamaan jättimäinen lasku. Lasku, jonka suuruutta tänä päivänä tuskin pystytään edes aavistelemaan.

Kansalaisten sivistäminen ja koulutus on niin ikivanha keksintö, että sen merkitys on tainnut nykypäättäjiltä jo hämärtyä.

Kansakoulut saivat alkunsa 1850- luvulla ja peruskoulu näki päivänvalon 1970- luvulla. Yleinen oppivelvollisuus syntyi 1921, joten kansan sivistämisen luulisi olevan tänä päivänä itsestäänselvyys.

Nuoren opintojen päättyessä peruskoulun suorittamiseen saattaa polku työelämään osoittautua kovin ohdakkeiseksi ja tukkoiseksi.

Jos ovi työelämään pysyy suljettuna, niin ovi syrjäytymisvaaraan saattaa ollakin apposen auki.

Uskon jokaisen tolkun ihmisen ymmärtävän, että yksikin syrjäytynyt nuori on liian suuri menetys yhteiskunnalle ja liian kallis uhri mitataanpa menetystä henkisinä arvoina tai euroina.

Sivistysvaltiota on rakennettu Suomessa100 vuotta ja tuloksesta voidaan olla ylpeitä ja monet valtiot katsovat saavutettua tulosta kovin kateellisina.

Olisipa lyhytnäköistä antaa hyvinvointivaltion rakenteiden rapautua muutaman vuoden taloustaantuman takia.

Kari Kääriäinen

Kirjoittaja on Varkaudessa

asuva juvalaislähtöinen vaikuttaja.