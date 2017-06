Justeeri ja sirkus muusina kesänäyttelyyn

Kesänäyttely Kuninkaankartanon galleriassa tarjoaa Patomäen taidokkaita veistoksia ja Martikaisen symbolisia maalauksia.

Juvan virastotalon edustalla komeilevan Liikettä-veistoksen luoja, kuvanveistäjä Panu Patomäki Heinolasta ja kuvataiteilija Jaakko Martikainen Puumalasta pitävät yhteisnäyttelyn Kuninkaankartanon galleriassa.

Kesänäyttelyä pystyttävät taiteilijaystävykset tuntevat toisensa jo 70-luvulta. Nyt gallerian kauniin valkoiset hirsirakennuksen seinät täyttyvät noin 20-30 akryylimaalauksesta ja pylväiden päälle pääsee yhtä monta Patomäen keramiikkaveistosta.

Patomäen keramiikka on taidokasta ja puhuttelevaa. Hänen kädenjälkensä näkyy lähes kahdessakymmenessä julkisessa teoksessa, kuten Moision sairaalan suihkukaivoveistos ja Omille siivilleen -reliefi Mikkelissä, Helvi Hongan muistopatsas Kouvolassa ja Liikunnan pyörteissä -veistos Heinolassa. Galleriassa 8. päivä kesäkuuta aukeavassa näyttelyssä esiin pääsevät Sirkus-teemaa käsittelevät teokset, kuten pupuhousu, strapetsitaiteilijatar ja pelle.

– Samaa suurta sirkustahan tämä maailma on, sanoo Jaakko Martikainen, jonka maalaukset ovat saaneet innoituksensa justeerista eli kahden sahaajan voimin käytettävästä perinteisestä sahasta.

Martikainen kertoo tykästyneensä iän myötä akryyliväreihin niiden nopeuden ja helppouden vuoksi. Lisäksi hän haluaa painottaa justeeri-teeman kautta yhdessä tekemisen merkitystä ja välittää sen myötä oppia tämän päivän ihmisille, jotka ajattelevat usein liian itsekeskeisesti. Toinen taiteilijan teema on Saimaa, jonka kaunetta luonnonkauniiden Pistohiekkojen tuntumassa asuva taiteilija ei voi olla kuvaamatta.

– Metsä ja ahkera yhteistyö ovat ne asiat, jotka ovat pitäneet Suomen talouselämän pystyssä jo itsenäiset sata vuotta, kuten juhlavuosikin kertoo. Siksi justeeri on yhä hyvin ajankohtainen ja symbolinen väline, joka voi vertauskuvallisesti saada Suomen taas nousuun, kuten Keskustapuolueen motto kertoo.

Martikainen kertoo maalaustensa olevan enemmän tarinoita, kuin ”ismejä”. Hän liukuu töissään sujuvasti tyylistä toiseen. Maalaukset ovat enemmän esittävää taidetta, mutta niissä on hauska ripaus myös abstraktia.

Panu Patomäen veistoksia ja Jaakko Martikaisen maalauksia Kuninkaankartanon galleriassa 8.6.-12.8.2017 ti-la klo 11-17.