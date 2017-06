Kuvia Juvalta kirjastossa – juhlavuosi teemana Jutakan näyttelyssä

Juvan juhlavuosi on teemana Juvan Taideyhdistys Jutakan kesänäyttelyssä Kuvia Juvalta.

Näyttely on avoinna kirjaston aukioloaikoina 1.-30.6.

Mukana on seitsemän Jutakan jäsentä: Lea Halonen, Aino Harjula, Raili Koskinen, Heli Orbinski-Väänänen, Leena Orro, Helena Rossi ja Liisa Tarkiainen.

Aiheet vaihtelevat maisemista, rakennuksista, kukista ja eläimistä.

Erityisen kiinnostava kokonaisuus on Suur-Savon Osuuspankista lainaksi saatu sarja Juvan Osuuspankin/Osuuskassan konttoreista. Jutakan jäsenet maalasivat ne Juvan Osuuspankin täyttäessä 90 vuotta 1994. Sarja on samalla osa Juvan kylien historiaa.

Pankin konttoreista tehdyt työt ovat Valma Karhusen, Tuula Mäkirinteen, Tiina Räihän ja Liisa Tarkiaisen käsialaa.