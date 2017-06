Kun Bookomatic vaikeni – Matti Ahonen teki kirjapainolla yli 40 vuoden mittaisen uran

Olisiko Perry Masonin Piikkilanka-aita -kirja, joka on ollut ihan virallisesti ensimmäinen kirjapainotuote Juvalla, ollut 40 vuotta sitten enne siitä, että kirjapainokoneet törmäävät vastaavanlaiseen piikkilankaan kuin digiaika vuonna 2017?

Väinö Linnan Tuntematon sotilas oli hieno lähtölaukaus kirjapainotoiminnalle vuonna 1977, mutta se painettiin vasta avajaisten kunniaksi. Painokoneen nappia oli tuolloin painamassa juuri kansalliskirjailijaksi noussut Linna. Tilaisuudessa oli mukana myös Ahti Karjalainen.

Juvan iso työllistäjä sulki ovensa viikko sitten keskiviikkona perinteisen kirjapainon osalta. Kirjapainoyhtiö Bookone Oy haettiin konkurssiin.

Perinteinen kirjapainotoiminta ehti olla Bookone Oy:n vastuulla vain vuoden. Nyt yhtiön 28 työntekijää jäivät työttömiksi. He ovat purkaneet työsuhteensa omatoimisesti. Syynä työsuhteiden purkamiseen ovat saamatta jäänet palkat.

Kirjapainon kiinteistössä toimiva Bookwell Digital Oy jatkaa kuitenkin toimintaansa. Yritys on investoinut uuteen digipainoon äskettäin yli seitsemän miljoonaa euroa. Bookwell Digital työllistää 16 työntekijää ja on mahdollista, että nyt työtä vaille jäävistä henkilöistä pari työllistyy digitaaliselle puolelle.

40 vuotta ja 11 kuukautta kirjoja painanut Matti Ahonen kertoo tuntemuksistaan töiden loppumisen jälkeen, kun Bookomatic vaikeni.

– Kyllähän me osattiin tämä aavistaa, kun on pakkolomia pidelty ja lomautusvaroitus ollut päällä 17.marraskuuta saakka. Joka toinen viikko on ollut työtä ja joka toinen viikko vapaita. Tämä on vaikuttanut jo pidemmän aikaa työilmapiiriin. Töitä oli kuitenkin koko ajan ja Bookomatic painoi joka päivä kuudesta kahteen, vaikkakin vain yhdessä vuorossa, kertoo Ahonen.

Mies on ollut talossa alusta asti. Hän toimi aluksi kirjapainotalon leikkurinhoitajana ja sitten sitomakoneenhoitajana.

– Kyllä se taitaa olla niin, että halpamaat vievät työt, jos siellä tehdään työtä 5-7 euron tuntipalkalla. Porvoossakin tämä touhu ajettiin alas jo keväällä.

– Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että perinteinen paino ajettiin alas digipuolen takia. On helpompi saada porukka pois, kun ajetaan yhtiö konkurssiin.

Ahonen on itse puoltatoista vuotta vaille eläkeiässä ja keksii kyllä puhdetta työn korvikkeeksi esimerkiksi kesämökillään Pyhäjärvellä.

Siellä verkot ovat vedessä ja savusauna rakenteilla. Sen sijaan työtovereiden puolesta mies vakavoituu.

– Sääliksi käy nuoremmat ihmiset, joita painotalon työntekijöistä on suuri osa. Heillä on perhe, ja on totuttu siihen, että tili tulee säännöllisesti. Kyllä se pistää miettimään, että tässäkö se kiitos seisoo, kun on vuodesta toiseen tehty työtä ja joustettu parhaamme mukaan.

– Ennen työntekijöillä oli sentään jotain sananvaltaa. Nykyään yt-neuvotteluissa on valmiit esitykset. Ei niihin voi työntekijä mitenkään vaikuttaa. Taloudellisista ja tuotannollisista syistä työt vaan loppuvat. Se on riittävä syy.

Parhaimmillaan kirjojen painaminen työllisti Juvalla yli 100 työntekijää. Vt. toimitusjohtaja Juha Harmonen kertoo, että 25 vuotta vanha investointi Bookomatic on tullut tiensä päähän.

– Vuosien mittaan linjoja on ajettu alas johtuen tilausmäärien laskusta. On vedetty kapasiteetti niin pienelle, että tuloja ei tule tälle kustannusrakenteelle. Rahat siis loppuivat, Harmonen kertoo vaimealla äänellä.

– Digitaalisuudella haetaan kuitenkin tulevaisuutta.Juvalla on pitkällinen kokemus kirjan valmistuksesta. Kirja valmistuu prosessina. Samaa osaamista siirtyy nyt uudelle digitaaliselle puolelle, hän lisää.

Digipainossa voidaan tehdä liimasidontakirjoja ja kovia kansia. Se on kustannustehokasta, sillä kaikki työvaiheet on integroitu yhteen järjestelmään.

Kuva siirtyy paperille suoraan sähköisestä muodosta.

Kirja painetaan ja sidotaan samalla kertaa. Digitaalinen paino mahdollistaa myös pienten painosten painamisen.

Jo 500 kappaleen painoksia voidaan valmistaa, vaikka kone onkin mitoitettu jopa kymmenien tuhansien kirjojen painoksille.