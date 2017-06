Yksi aikakausi päättyy, kun kirjapaino sulkee ovensa

Juvalla toimivan perinteisen kirjanpainon taru on päättynyt. Kirjapainoyhtiö Bookone Oy on haettu konkurssiin ja työntekijöiden työsuhteet purkautuneet. Noin 30 ihmistä jää työttömäksi.

Perinteisen kirjanpainon alasajo kertoo maailman muutoksesta. Graafinen ala on vaikeuksissa, ja perinteistä kirjanpainamista on siirtynyt halvemman tuotannon maihin.

Melkein 30 ihmisen jääminen työttömäksi on iso kolaus Juvalle. Se näkyy piikkinä työttömyystilastoissa.

Samassa yhteydessä kun vanha kirjapainokone vaikenee, Juvalla aletaan painaa kirjoja uunituoreessa digitiaalisessa kirjapainossa. Se sijoittuu samaan teollisuuskiinteistöön kuin vanha painokone. Bookwell Digital Oy työllistää 18 ihmistä, ja toivottavasti sen toiminta lähtee käyntiin suotuisasti.

Jos hyvin käy, ainakin osa vanhalta painokoneelta työttömiksi jäävistä saattaa saada töitä digipainosta.

Digipaino on toiminnaltaan ketterä ja kustannustehokas, ja se kykenee pieniinkin painosmääriin. Lisäksi jalostusaste nousee, koska paino pystyy painamaan kovakantisia kirjoja.

Juva on perinteinen kirjapainopitäjä, ja parhaimmillaan ala on antanut työtä noin sadalle ihmisille. Maailma on muuttunut, mutta toivottavasti digipaino pärjää kovassa kisassa.