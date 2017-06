Harjoittelu ennen ja nyt

Miksi tulokset juoksumatkoilla Suomessa ovat heikentyneet viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana?

Minun ennätykseni olisivat useana vuotena olleet Suomen kärkituloksia.

Aika usein esitetty kysymys. Yksiselitteistä vastausta on vaikea antaa, mutta koetetaan.

Yleinen elämäntapa siihen aikaan Juvan Kankaankylässä oli kovin fyysistä.

Aina oli autettava maatalon töissä. Kasvimaat, heinänteot, puimiset. Hommia riitti. Mikä sen vaikutus oli urheiluun?

Tietty peruskunto syntyi luonnostaan. Ei niitä töitä merkitty harjoituspäiväkirjaan.

Tämän seurauksena syntyi luonnostaan valmiudet kovaan harjoitteluun. Se johti useaan SM-mitaliin ja maaotteluihin.

Tänään arkiliikunta on kovin vähäistä ja valmiudet on rakennettava kuntosaleilla.

Valmentajan on valmennettava urheilija ensin sellaisiin ominaisuuksiin, että on edellytykset harjoitella.

Toinen syy liikunnallisuuteen oli kaveripiiri. Aina urheiltiin kun oli aikaa.

Tehtiin omat korkeus- seiväshyppypaikat, moukarit, keihäät, hyppyrimäet. Legendaarinen Ape, Peke ja mä -trio kilpaili aina kun se oli mahdollista kotitantereilla.

Kolmas syy kovaan tulostasoon Suur-Savossa oli kova keskinäinen kilpailu.

Nimet Paunonen, Loikkanen takasivat, että jos oli piirin mestaruuskisoissa kolmen joukossa, oli varmuudella mukana Suomen maajoukkueessa. Myös Juvalla oli tulossa hyvää kaartia.

Hannu Avikainen nousi maaotteluedustajaksi. Se oli vähän samaa kuin aikoinaan Lautealan Nuorisoseuran hiihdoissa. Seuran mestaruushiihtojen mitalisija takasi paikan arvokisoihin.

Urheilussa menestymiseen tarvitaan tietysti myös lahjakkuutta. Itse en tiedostanut omaa lahjakkuuttani.

Enkä tiedä vieläkään olinko lahjakas vai en. Kova tahto ja halu ratkaisevat paljon ja tietenkin valmennus ja valmentaja. Olin onnekas valmentajien suhteen.

Valmentajina toimivat alkuvaiheessa Iikka Rämänen, joka ymmärsi kestävyyden merkitykseen ja toimi kasvualustan luojana. Jorma Mannisen analyyttisyys ja näkemys monipuolisen harjoittelun merkityksestä näkyivät myös Harri Kirvesniemen harjoitttelussa ja menestykessä.

Yksi lahjakkuuden muoto on loukkaantumisalttius. Vaikka olisit kuinka lahjakas hirmuisine hapenottokykyinen, ei auta, jos jalat tilttaa joka toinen kuukausi ja et pysty harjoittelemaan.

Itse säästyin lähes koko urani vammoitta. Jos se on lahjakkuutta, sitten olin lahjakas.

Hyvää kesää Juvan Lehden lukijoille.

Heino Lipsanen

Kirjoittaja on liikuntaneuvos ja Etelä-Savon Liikunnan aluejohtaja.