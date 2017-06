Tuula Kärkkäinen aloitti työt – uusi talouspäällikkö pitää Juvan seurakuntaa hyvänä paikkana työskennellä

Uusi talouspäällikkö Tuula Kärkkäinen aloitti talouspäällikön työt Juvan seurakunnassa kesäkuun ensimmäisenä päivänä haasteita edessään.

Verotuloja ja valtion rahoitusta kertyi vuoden 2016 aikana yhteensä 1 135 342 euroa, mikä oli 75 679 euroa edellisvuotta vähemmän.

Kirkollisverotulot pienenivät myös luonnollisen poistuman, muuttamisen ja kirkosta eroamisen vuoksi lähes kuudella prosentilla viime vuonna.

Yhtä haasteellinen oli ensimmäisen virallisen työpäivän sää, kun taivaalta vihmoi räntää ja lämpötila laski lähelle nollaa.

Kärkkäinen ajaa töihin Joroisista ja on työskennellyt aiemmin taloushallinnon tehtävissä Kirkon palvelukeskuksessa Oulussa,missä on toinen koti tälläkin hetkellä. Kärkkäisen aviomies työskentelee edelleen Oulussa. Pariskunnalla on kaksi aikuista lasta, jotka opiskelevat Helsingissä.

Talouspäällikön tehtävänkuvaan kuuluvat kokoukset ja niiden valmistelut, esimiestehtävät, palkka-asiamiehen tehtävät ja työsuojelupäällikön rooli.

Lisäksi talouspäällikön tehtävänä on hoitaa, kehittää ja johtaa talous- ja henkilöstöhallintoa sekä muita hallintopalveluja seurakunnan toimintaa tukevalla tavalla.

– Tehtävänkuvani on monipuolinen ja laaja, mutta Juvan seurakunta on ihana seurakunta. Täällä on mukava olla töissä. Sain olla jo mukana kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokouksissa ja sanoisin, että täällä on hyvät luottamushenkilöt, kehuu Kärkkäinen.

