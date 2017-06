Kesä alkoi jo!

Heti vuoden 2017 vaihteesta lähtien olen valmistellut tulevaa kesäsesonkia. Pitää muistaa tehdä tuo, ja tämä, ja se, ennen kuin pääsee nauttimaan täysillä kesän tapahtumatarjonnasta.

En tiedä, olinko niin tiukasti kiinni suunnitelmissa vai johtuiko se myöhäisestä keväästä, mutta kesä pääsi tänä vuonna jotenkin livahtamaan takavasemmalta ja hiipimään kimppuun aivan yllättäen.

Pysähdyin vasta viikonloppuna miettimään asiaa suvituulen suhistaessa koivunlehtiä. Moni minulle varma kesän merkki onkin jo saavutettu: museot Partalassa ja Pattoilla ovat auki ja niiden näyttelyt ovat valmiita, pian alkaa Gottlund-viikko ja Juvan lehden Kesälehti on jo ilmestynyt. Eikä Juva Rokkaaseen tai Kesäkarkeloihin ole enää kuukauttakaan aikaa.

Viime viikolla ilmestynyttä Juvan Lehden Kesälehteä selatessa totesin, että kesällä riittää taas menemistä. Aina ei tarvitse lähteä merta edemmäs kalaan, sillä omankin kunnan sisältä löytyy paljon erilaista tekemistä.

Kesän ohjelmistosta löytyy kylätoreja, raveja, teatteria, taidenäyttelyitä ja konsertteja ja luentoja. Retkeilyreitit ja muut ulkolajit tarjoavat tällä hetkellä parastaan. Jokaiselle löytyy varmasti jotakin. Mikäli silti tuntuu, etteivät oman kylän riennot vielä riitä koko ajan pitenevään kesäiltaan, niin nopean silmäyksen jälkeen uskallan sanoa, että seutukunnan tapahtumakalenterit näyttävät vähintäänkin yhtä monipuolisilta.

Mitä itse teen kesällä? Kun vuosi sitten aloitin kirjoittaa Juvan Lehden kolumneja, käsittelin ensimmäisessä kirjoitelmassani sitä, mikä tekee minulle kesän. Listasin useita töitä ja touhuamista mattopyykistä festareihin ja täytyy sanoa, että samat suunnitelmat pätevät tänäkin vuonna, mutta muutamalla lisämausteella.

Juva 575-piknikin lauteille kapuavat kotimaan huippuartistit, Koko Juvan kirjo – juhlakulkueen marssi aloittaa Kesäkarkelot 8.7., ja Maanpuolustusjuhlaa vietetään 12.8.

Lisäksi Partala-hankkeessa alkaa toisenlainen kuhina, kun arkeologit saapuvat jatkamaan tutkimustyötä ja Avoimet kuopat – tapahtuma 10.7. kokoaa viimeistään tutkimuksista kiinnostuneita Partalan peltoalueelle sekä pihapiiriin. Partala-hanke on käynnissä viimeistä vuotta, joten suosittelen kaikille vierailua Partalaan heinäkuun ensimmäisillä viikoilla!

Kesä on myös rentoutumisen ja rauhoittumisen aikaa. Itseni kaltaiselle elohiirelle täytyy välillä ihan muistuttaa, että hetkeksi pysähtyminen ja kesäillasta nauttiminen tekemättä yhtikäs mitään on aivan sallittua.

Meneehän se ilta itikanpuremia raapiessa ja järvenrantaa kaukaisuuteen tuijottaessa. Haluankin näillä sanoilla toivottaa kaikille oikein tapahtumarikasta, mutta silti rentouttavaa kesää!

Laura Partamies

Kirjoittaja on Juvan kunnan kulttuuriohjaaja.