Kohina kyllä tasoittuu

Juvan kunnanvaltuuston ensimmäinen istunto sai punan nousemaan monen valtuutetun poskille maanantai-iltana.

Jännityksen ilmapiiriä oli havaittavissa, ja jopa kokouksen alkaminen ajoissa oli vaakalaudalla.

Tilannetta sähköisti kokoomusvaltuutetun Eija Luukkosen loikka Kristillisdemokraatteihin.

Luukkonen oli neuvotellut myös muiden ryhmien kanssa, ja vasta maanantaina hänen uusi ”poliittinen kotinsa” ratkesi.

Ilmeisesti jokin muukin ratkaisu olisi voinut ollut mahdollinen. Tietojen mukaan hän olisi saattanut siirtyä Kokoomuksesta myös SDP:n riveihin, ja se puolestaan olisi voinut liittouttaa teknisesti Kokoomuksen, Kristillisdemokraatit ja Perussuomalaiset. Näin ollen ennakkoon neuvoteltu paikkajako olisi mennyt aivan uusiksi.

Maanantaina oli havaittavissa paineiden purkua uuden tilanteen jälkeen. Varmaa on, että tilanne ei varmasti ollut helppo monelle salissa istuneelle. Vähintäänkin tietynlaista vaivautuneisuutta oli ilmassa.

Ratkaisut on nyt tehty, ja niiden kanssa eletään seuraava neljä vuotta. Erittäin toivottavaa on, että laineet laskeutuvat, ja kättä voidaan lyödä sovinnon merkiksi.

Jokainen kunnanvaltuutettu on valittu vaaleilla tärkeään virkaan: edustamaan kuntalaisia kaikki meitä koskevissa yhteisissä asioissa.