Uusi valtuustokausi alkuun – Kokoukseen toi jännitettä yhden valtuutetun loikka

Juvan uusi valtuustokausi polkaistiin käyntiin maanantaina hieman jännitteisessä ilmapiirissä. Tunnelmaa sähköisti Eija Luukkosen (kok.) siirtyminen Kristillisdemokraattien valtuustoryhmään.

Luukkonen erotettiin kesäkuussa Kokoomuksen valtuustoryhmästä.

Sen jälkeen hän neuvotteli itsensä KD:n riveihin, ja loikka vahvistui vasta ennen valtuustokokouksen alkua maanantaina.

Valtuusto hyväksyi muutamaa poikkeusta lukuunottamatta neuvotellut ja Juvan Lehdessäkin 1.6. esitellyt luottamushenkilövalinnat.

Muutoksia tuli lähinnä kunnanhallituksen kokoonpanoon.

Valtuuston puheenjohtaja Elisa Hänninen (kesk.) totesi avaussanoissaan, että kaikki valtuutetut on äänestetty pitämään paikallisista asioista huolta.

– Paikalliset asiat ovat arkeamme, ja näin me sen koemme. Mutta vain harvat asiat, jotka päätämme, koskevat vain meitä paikallisia. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja jokaisella meillä on omat arvomme, joiden pohjalta teemme päätöksiä toistemme ja itsemme puolesta ja myös valtuustoryhmän kanssa.

Hän muistutti, että jokaisen luottamushenkilön tulee olla herkkävaistoisia muita ihmisiä kohtaan.

– Päätöksiä ei tehdä yksin, vaan yhdessä. Jokaisella on valtuustossa vain yksi ääni.

Hänninen linjasi, että luottamushenkilöiden tulee rakentaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen keskelle uutta kuntaa.

– Meidän tulee keksiä uudelle kunnalle rooli, jossa elinvoima korostuu. Kunnan strategityö on hyvällä mallilla, ja isot investoinnit tulevat eteen, ja ei pidä myöskään unohtaa kunnan edunvalvontaa ja yhteistyötä maakuntaan ja toisaalta valtioon päin.

Kunnanhallituksen puheenjohtajana uudessa valtuustossa jatkava Jaakko Hänninen (kesk.) muistutti, että Juvalla on ollut monenlaisia kokoonpanoja hallituksissa, ja päätöksiä on pystytty tekemään hyvin.

– Yksi hyvän toimielimen tunnusominaisuus on, että se pystyy tekemään ripeästi ja oikea-aikaisesti päätöksiä.

Hänninen toivoo, että luottamushenkilöiltä löytyy nöyryyttä, intoa ja voimia viedä asioita eteenpäin Juvalla.

