Ensin saunotaan ja sitten syödään vasta – vasta vai vihta, se on Ikuisuuskysymys

Etelä-Savossa ei saa puhua vihdasta. ”Se on vasta, jolla saunassa selkää huijotaan ja vihta, jota lampaille syötetään”, sanovat savolaiset.

Oli miten oli, tuon vihreän taikasauvan tuoksu kruunaa juhannussaunan vuosi toisensa jälkeen.

Menin Koikkalan kylälle katsomaan, miten juvalainen vasta syntyy.

Tekijöinä olivat tällä kertaa Anja ja Eino Vironen.

Eino Vironen on 91-vuotias ja kertoo, että juhannuksen aika ja viikko sen jälkeen on parasta vastantekoaikaa.

Ennen vanhaan maalaiskylässä lähdettiin juhannuksen kynnyksellä, noin viiden hengen porukalla metsään etsimään hyviä, isoja rauduskoivuja.

– Rauduskoivu on se karkeampilehtinen. Sen erottaa myös siitä, että hieskoivun lehdet ovat aavistuksen pyöreämpiä, kuin rauduskoivun, sanoo Eino Vironen.

Metsällä kylän pojat ja miehet kaatoivat muutaman koivun.

Koivut karsittiin ja niistä otettiin talteen vastakset.

Vironen puhuu metsän antimista eli ”jäniksen vuoista”.

– Sitten tehtiin ohuesta koivusta kuvovihta, jonka päälle ladottiin vastaksia vieriviereen. Metsästä vastakset kannettiin selässä kotiin ja vietiin navetan vintille, jossa kylän naiset tekivät niistä vastoja, kun muilta töiltään ehtivät.

– Kaksi valmista vastaa sidottiin yhteen ja laitettiin orsille kuivamaan pareittain. Sieltä niitä sitten riitti saunomiseen koko loppukesäksi ja talveksikin.

Pariskunnan kotipihalla, Koikkalan vanhassa pappilassa Anja Vironen näyttää, miten vasta sidotaan.

Hän taittaa yhdessä miehensä kanssa ensin ison nipun vastaksia ja asettelee ne lehden kiiltävä puoli ulospäin kauniiksi nipuksi.

Joku on joskus vitsaillut, että tyttövasta on pisaranmallinen ja poikavasta pullukampi.

Nyt tehdään kauniin pisaranmuotoista vastaa.

Vastan sitomiseen tarvittavaa pantaa varten Anja Vironen karsii koivun varvun lehdistä ja kieputtaa sitä kokenein ottein niin, että siitä alkaa muotoutua vastan panta.

Tähän tarkoitukseen on toki olemassa kumilenkkejäkin, mutta aito vasta tehdään koivupannalla.

Eikä aikaakaan, kun ensimmäinen vasta on valmis.

Vasta tai vihta valmistui 84-vuotiaalta rouvalta kädenkäänteessä.

– Niin kauan vihdottiin, että panta jäi käteen, eikä siinä ”saiputta tarvenna” vitsailee Anja Vironen entisajan saunomisesta.

Puoliso vieressä harmittelee, että nykyajan saunat ovat niin hienoja ja ihmiset pelkäävät roskia, ettei vastojakaan enää uskalleta käyttää.

– Sotkevat ja värjäävät kuulemma nykyiset saunat, sanoo Eino Vironen.

Itse Viroset saunovat juhannuksena rantasaunassa, oikeassa savusaunassa.

– Vähän harmittaa, kun en enää saa autoa ajaa. Rantaanhan minä nytkin haluaisin. Skootterin hankin, mutta kun ei tuo emäntä enää lähde skootterin pukille, eikä pyöräntarakalle. Lapset meitä nyt kyyditsevät.

Juhannusrunoksi Eino Vironen lausuu vielä savolaisen sananparren:

”Ensin käydään saunassa, sitten syyvvään vasta, sen jälkeen mennään ruuvvan piälle makkaamaan.”

Koska toimittajan pitää aina tarkistaa kuulemansa, kysyn oliko kyseessä ruoka vai rouva, johon rouva vastaa, että ”no siihenhän tarvittais sitten sitä seksiä, jos kyseessä olisi rouva”.