Koti löytyi Vehmaan tyhjältä koululta kaksi vuosikymmentä sitten

Hanna Räty ja Kari Kärkkäinen tekevät taidetta Vehmaassa. He löysivät kodin ja työtilat Vehmaan tyhjältä koululta jo 20 vuotta sitten.

Henna Räty on kuvataiteilija, joka maalaa tauluja öljyväri- ja mehiläisvahatekniikalla. Kari Kärkkäinen on kuvanveistäjä, jonka materiaali on puu.

Molempia tänä keväänä onnisti. Kuvataiteilija Hanna Räty sai Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahastosta puolen vuoden työskentelyapurahan. Apuraha on 12 000 euroa. Kuvanveistäjä Kari Kärkkäinen puolestaan sai samasta rahastosta 2000 euron apurahan raamisahan hankintaan.

– Kyllähän se tuntuu hyvältä, kun apurahan saa. Se on osoitus, että työtä ainakin arvostetaan. Nyt voi keskittyä puoleksi vuodeksi työskentelemään ilman jatkuvaa toimeentulopaineita. Apuraha turvaa ainakin perheelle leivän, Hanna Räty sanoo.

Puoliso Kari Kärkkäinen on kuvanveistäjä. Hänen materiaalinsa on puu. Vehmaan koulun luonnonrauha on inspiraation lähde. Kärkkäinen on kotoisin Sonkajärveltä, työläisperheen vesa. Hänen tiensä kulki Kuopion käsi- ja kotiteollisuuskoulun kautta Jurvaan koristeveistokurssille.

– Siellä rupesin veistämään eläimiä veistoraudoilla. Koristeveisto ei oikein minulle sopinut, mutta puuseppämestari Oiva Kenttä pyysi jäämään. Päivät olin savipajalla töissä ja illat veistin puuta.

