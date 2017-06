Onnen kyyhky rinnan päällä – Sanni Tuukkanen on elänyt työntäyteisen elämän ja kasvattanut kuusi lasta

Juvaakin Juvemmalla, vihreiden niittyjen ja peltojen ympäröimässä maalaistalossa, istuu keinutuolissa, kauniissa valkoisessa juhlapaidassaan nuorekas, mutta tänään 90 vuotta täyttävä Sanni Tuukkanen.

Syntymäpäiväsankarin kasvoilla on aurinkoinen ilme ja muisti pelaa, kuin nuoremmillakin. Syntymäpäiviä on juhlittu jo toista päivää. Sunnuntaina juhlimassa olivat lähisukulaiset ja 6 lasta lapsenlapsineen. Joensuun Ellin sävelin lapset olivat muokanneet itse sanoittamansa laulun rakkaalle äidilleen ja laulaneet sen kuorossa. Äidin lempipuuhaa on kuunnella kaseteilta vanhoja sävelmiä ja laulaa itsekin mukana.

Sanni Tuukkanen on syntyjään juvalainen ja elänyt koko elämänsä täällä. Tänään maanantaina juhlakahville on tulossa naapureita ja ystäviä Juvan kirkonkylältä. Kahvikupit on katettu kauniisti valmiiksi tyttären toimesta.

– Täällä minä olen koulunikin käynyt. Vehmaan koululle oli 7 km matkaa. Jalan ja hiihtäen mentiin, ei ollut koulukyytejä silloin.

– Koulussa tarjottiin vain kaurapuuroa, mutta minä vein mukanani aina vähän sokerijauhoja, jotta puuro maistuisi paremmalta.

Tuukkanen on tehnyt elämänsä aikana paljon töitä. Varhaisteininä hän leikkasi matonkuteita, joista sai rahaa. Rippikoulun jälkeen hän kävi töissä jo Mikkelissä, Graanin sahalla tukin- uitossa, mikä oli perinteisesti enemmän poikien työtä.

– Vieläkin katson aina tarkasti televisiosta, jos siellä on jotain tukin- uitosta. Niin hauskaa se oli. Mutta isä haki minut pois sieltä juuri päivää ennen Mikkelin pommituksia vuonna 1942.

Työ oli raskasta sota-aikana ja sen jälkeen. Tuukkanen oli töissä myös hiilenpolttopuuhissa Kohisevalla. Metrihalkoja poltettiin neljä metriä korkeissa uuneissa. Halkoja poltettiin kaksi vuorokautta, jonka jälkeen niistä tuli isoja hiiliä, jotka jäähdytettiin ja säkitettiin. Tuohon aikaan niitä käytettiin junien ja joidenkin autojen energiana.

Sodan jälkeen Tuukkanen toimi noin neljä vuotta kansanhuollossa jakamassa ihmisille leipäkortteja. Elettiin säännöstelyn aikaa ja ihmiset saivat ostaa kaupasta sokeria, voita, maitoa ja rautakauppatavaraa vain niin kutsutuilla leipäkorteilla. Tästä tulee sanonta, että jokin asia on ”kortilla” eli vähissä tai säännösteltyä.

Marraskuussa 1946 sodan jälkeen Tuukkanen avioitui oman kylän pojan kanssa ja he alkoivat pitää pientä maitotilaa yhdessä. Avioliitosta on syntynyt kuusi lasta.

Pirteä emäntä kuvailee olotilaansa nyt 90-vuotiaana hyväksi.

– Minä olen vähän tällainen löylynlyömä. Jos suututtaa, niin annan tulla pahan olon pois. Enimmäkseen tulee kuitenkin tunne, että on hyvä olla. On kuin olisi onnenkyyhky rinnan päällä, kun saan katsella joka ikkunasta niittyjä ja vihreyttä ja toisella silmällä televisiota.

Tuukkasen mielestä kevät ja kesä ovat ihmisen parasta aikaa, eikä sydämessä ole mitään painavaa. Arjessa tärkeitä ovat läheisten ihmisten lisäksi radio, televisio, sanomalehti ja puhelin sekä kasettisoitin.

Kun puhutaan maailmantilanteesta ja terrorismista, Tuukkanen kääntää sen iloisesti pois.

– Olen ajatellut, että eipä ne ainakaan tänne tule.