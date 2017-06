Heinäkuussa Hildurissa

Lukiolaistyttö kokeilee kahvilayrittäjän työtä kesätöikseen.

Hildurissa kesäkahvilaa pitää tänä kesänä heinäkuun ensimmäisen viikon ajan 4H-yhdistyksen toiminnassa mukana oleva 17-vuotias lukiolainen, Soile Puttonen. Muina viikkoina kahvilatoiminnasta vastaavat muut yhdistykset. Vinkki ja kysely kesäkahvilatoiminnan pyörittämisestä lähti 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajalta Leena Heiskaselta, ja Soile tarttui mahdollisuuteen. Nuori nainen päätti kesätyöllistää itse itsensä.

– Leivon kahvilaan joka päivä ainakin jonkun suolaisen piirakan, kahvikakkua ja vaihdellen mustikkapiirakkaa ja mokkapaloja, kertoo Puttonen.

Hän leipoo kotona melko paljon ja on oppinut lisää kotitaloustunneilla. 4H-toiminta on tuttua, sillä Puttonen on toiminut apuohjaajana Hatsolan koulun 4H-kerhossa.

Puttonen hankkii kaikki tarvikkeet leipomiseen itse ja saa kahvilan tuoton itselleen. Jos kahvila tuottaa jostain syystä tappiota, on 4H-yhdistys tukena korvaamassa kuluja nuorelle kesäyrittäjälle.

Puttosen äiti on luvannut olla myös tyttären apuna tarvittaessa. Sisarusten lentopalloharrastuksen myötä kahviotoiminta on tullut tutuksi aiemminkin.

Toista vuotta lukiossa opiskelevan tytön mielessä on joskus pyörähtänyt ajatus yrittäjän ammatistakin, mutta vielä eivät sävelet ole selvät. Lukio antaa aikaa miettiä kaikkia vaihtoehtoja.

– Jos ajattelen itseäni yrittäjänä, liittyisi se jotenkin ehkä eläimiin, sanoo Puttonen arvoituksellisesti.

Leivon kahvilaan joka päivä ainakin jonkun suolaisen piirakan, kahvikakkua ja vaihdellen mustikkapiirakkaa ja mokkapaloja.

Soile Puttonen

Hilduri

Valtatie 14:n ja Juvantien risteyksessä sijaitseva jugend-tyylinen puutalo

Vinttigalleriassa käsityöläisten juhlavuodeksi kokoama näyttely ”Tarinaryijyt”, avoinna 1.7. –12.8. ma–pe 12–18 la 10–14.

Nukketeatteri ”Matkalla myllylle” ja ”Kymmenen hölmöä hiirtä”. Esitysten aikataulu: 4.7., 11.7, 18.7. ja 25.7. kello 18. Väliajalla katsojat saavat itse askarrella nuken.

Soile Puttosen 4H-kesäkahvila 1.-7.7. ma-pe 12-18 ja la klo 10-14. (Painetussa lehdessä aukioloajat olivat virheelliset. Toimitus pahoittelee.)

Soile Puttonen pitää heinäkuun ensimmäisellä viikolla kesätöikseen kahvilaa Hildurissa. Tuoreet kotitekoiset leivonnaiset ja kahvit tai mehut voi käydä nauttimassa näyttelyn ohessa.