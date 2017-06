Juvalla tapahtuu – aika rokata

Heinäkuun kaksi ensimmäistä viikonloppua lienevät Juvalla vuoden vilkkaimpia päiviä.

Juva Rokkaa ja Juva 575 Piknin-tapahtumat kotimaan ykkösketjun esiintyjien kera laittavat jälleen tuhansittain väkeä liikkeelle. Myös Gottlund-viikkojen nimissä tapahtuu monenlaista, eivätkä perinteiset Kesäkarkelotkaan kaukana ole.

Tapahtumat vaativat työtä paljon ja niiden toteutuksissa ovat avainasemassa primusmoottorit – promoottori Vesa Kontiaisen ja yrittäjä Jukka Petäjän, sekä kulttuurisihteeri Laura Partamiehen ja kehityspäällikkö Heidi Hännisen kaltaiset tahot, jotka pitävät lankoja käsissä ja vievät hankkeita ja tapahtumia eteenpäin.

Jotta saadaan asioita tapahtumaan, täytyy olla vetäjiä, jotka luotsaavat toimintaa ja uskaltavat ottaa riskejäkin. Kyllä tapahtumaan saadaan, jos tahtotilaa löytyy. Tätä peräänkuuluttaa lehtemme sivuilla myös yrittäjä Ano Turtiainen, joka niin ikään on kunnostautunut tapahtumien saralla.

Toki hatunnosto – suuri sellainen kuuluu niille sadoille talkoolaisille, jotka tapahtumien toteutuksen mahdollistavat.

Kovassa juhlavireessä olevaan Juvaan on odotettavissa lähiaikoina runsaasti tapahtumakävijöitä.

Elinkeinoelämälle tapahtumarikas kesä on tärkeä lisä vuodenkiertoon. Vetovoimaiset tapahtumat ovat keskeinen tekijä, jolla matkalainen tai naapurikuntalainen saadaan alueelle viettämään aikaa ja käyttämään palveluita.

Jussi Silvennoinen